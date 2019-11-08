Contest winners

Atom Tickets Grand Prize:
Barbara Recik, Knoxville
Atom Tickets Prize:
Sterling Hair, Knoxville
Robert Ogle, Sevierville
Kari Miney, Madisonville
Jennie Byrd, Knoxville
Beth Williams, Oak Ridge
55” 4K Television:
Angela Cox, Sevierville
Paw Patrol Live Prize Pack:
Elizabeth Smith, Knoxville
Home for the Holidays:
Roger Webb, Knoxville
Angela Atkins, Knoxville
Dollywood Package Grand Prize:
Rebecca Johnson, Morristown
Dollywood Package:
Zeena Findley, Sweetwater
Toni Norris, Oak Ridge
Shirley Patton, Englewood
Sharon Harrell, Middlesboro, KY
Robin Maples, Knoxville
Robin Johnson, Knoxville
Rebecca Johnson, Morristown
Charley Compton, New Tazewell
Quintina Liford, Knoxville
Mary Lawson, Maryville
LynnEllen Fox, Knoxville
Lisa England, Luttrell
Kaylan Rogers, Seymour
Kayla Perez, Knoxville
Kathleen Leahy, Knoxville
Karla Harrison, Crossville
John Ray, Knoxville
Johanna Gutmann, Knoxville
Jennifer Mason, Maryville
Janna Fowler, Knoxville
Jamee Klement, Knoxville
Gina Johnson, Knoxville
Benny Brown, Knoxville
Derrick Anderson, Knoxville
Daphne Garmon, Knoxville
Cathy Meredith, Knoxville
Becky Collins, Knoxville
April Smith, Knoxville
Allison Armstrong Lawhead, Knoxville
Gaylord Opry Prize Package:
Shandra Longmire, Rutledge
Mary Ruth Romines, Sevierville
Dana Lane, Maryville
Cindy Proffitt, Knoxville
Knoxville Boat Show:
Andy Malik, Knoxville
March Madness:
Josh Puett, Knoxville
Family Feud Live:
Vicki Hatfield, Knoxville
Patricia Byrum, Maryville
Nancy O’Connor, Knoxville
TN Valley Fair and Concert package:
Kay White, Knoxville
Jim Phillips, Knoxville
Annie Boyer, Oliver Springs
Home and Garden Show:
Tammy Anderson, Knoxville
Carolyn Lundy, New Tazewell
Bristol Motor Speedway:
Kathryn Keller, Blaine
Brick Universe Lego Convention:
Tabitha Rector, Knoxville
Jason Fentress, Knoxville
Ripley’s Aquarium of the Smokies:
Tracy Woods, Knoxville
Tammy Otter, Knoxville
Richard Smith, Knoxville
Ray Ayers, Knoxville
Raeshell Maples, Knoxville
Mary Norman, Knoxville
Lesley Preble, Knoxville
Katosha Wilson, Knoxville
Katherine Campbell, LaFollette
Donna Pack, Knoxville
Clayton Miller, Loudon
Chris Pegg, Knoxville
Disney on Ice:
Sherry Rogers, Knoxville
Connie Beja, Knoxville
Boo at the Zoo:
Kayla Harwell, Clinton
Debbie Little, Kodak
Spring Blake prize package:
Tracy Nadisvis, Corryton
Macklemore Concert:
Drema Bowers, Knoxville
Andrea Gibson, LaFollette
Hollywood Stars Museum:
John Calvert, Oak Ridge
Dede Disney, Morristown
Alissia Gallagher, Knoxville
Sterling Hair, Knoxville
Debbie Hale, Knoxville
Brenda Mays, Knoxville
Garth Brooks Tickets:
Margaret Wilson, Knoxville
Lora Parker, Sevierville
Corey Smith, Knoxville
Million Dollar Bracket Challenge $50 prize:
Tabatha Kerley, Knoxville
Million Dollar Bracket Challenge $25 prize:
Nikki Ruby, Knoxville
Cathy Droegemejer, Knoxville
Ingles Markets Prize:
David Hatfield, Knoxville
Hardee’s Prize:
Michelle Glaza, Knoxville