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UT updates $180 million Neyland Stadium renovation plans

Contest winners

Atom Tickets Grand Prize:

Barbara Recik, Knoxville

Atom Tickets Prize:

Sterling Hair, Knoxville
Robert Ogle, Sevierville
Kari Miney, Madisonville
Jennie Byrd, Knoxville
Beth Williams, Oak Ridge

55” 4K Television:

Angela Cox, Sevierville

Paw Patrol Live Prize Pack:

Elizabeth Smith, Knoxville

Home for the Holidays:

Roger Webb, Knoxville
Angela Atkins, Knoxville

Dollywood Package Grand Prize:

Rebecca Johnson, Morristown

Dollywood Package:

Zeena Findley, Sweetwater
Toni Norris, Oak Ridge
Shirley Patton, Englewood
Sharon Harrell, Middlesboro, KY
Robin Maples, Knoxville
Robin Johnson, Knoxville
Rebecca Johnson, Morristown
Charley Compton, New Tazewell
Quintina Liford, Knoxville
Mary Lawson, Maryville
LynnEllen Fox, Knoxville
Lisa England, Luttrell
Kaylan Rogers, Seymour
Kayla Perez, Knoxville
Kathleen Leahy, Knoxville
Karla Harrison, Crossville
John Ray, Knoxville
Johanna Gutmann, Knoxville
Jennifer Mason, Maryville
Janna Fowler, Knoxville
Jamee Klement, Knoxville
Gina Johnson, Knoxville
Benny Brown, Knoxville
Derrick Anderson, Knoxville
Daphne Garmon, Knoxville
Cathy Meredith, Knoxville
Becky Collins, Knoxville
April Smith, Knoxville
Allison Armstrong Lawhead, Knoxville

Gaylord Opry Prize Package:

Shandra Longmire, Rutledge
Mary Ruth Romines, Sevierville
Dana Lane, Maryville
Cindy Proffitt, Knoxville

Knoxville Boat Show:

Andy Malik, Knoxville

March Madness:

Josh Puett, Knoxville

Family Feud Live:

Vicki Hatfield, Knoxville
Patricia Byrum, Maryville
Nancy O’Connor, Knoxville

TN Valley Fair and Concert package:

Kay White, Knoxville
Jim Phillips, Knoxville
Annie Boyer, Oliver Springs

Home and Garden Show:

Tammy Anderson, Knoxville
Carolyn Lundy, New Tazewell

Bristol Motor Speedway:

Kathryn Keller, Blaine

Brick Universe Lego Convention:

Tabitha Rector, Knoxville
Jason Fentress, Knoxville

Ripley’s Aquarium of the Smokies:

Tracy Woods, Knoxville
Tammy Otter, Knoxville
Richard Smith, Knoxville
Ray Ayers, Knoxville
Raeshell Maples, Knoxville
Mary Norman, Knoxville
Lesley Preble, Knoxville
Katosha Wilson, Knoxville
Katherine Campbell, LaFollette
Donna Pack, Knoxville
Clayton Miller, Loudon
Chris Pegg, Knoxville

Disney on Ice:

Sherry Rogers, Knoxville
Connie Beja, Knoxville

Boo at the Zoo:

Kayla Harwell, Clinton
Debbie Little, Kodak

Spring Blake prize package:

Tracy Nadisvis, Corryton

Macklemore Concert:

Drema Bowers, Knoxville
Andrea Gibson, LaFollette

Hollywood Stars Museum:

John Calvert, Oak Ridge
Dede Disney, Morristown
Alissia Gallagher, Knoxville
Sterling Hair, Knoxville
Debbie Hale, Knoxville
Brenda Mays, Knoxville

Garth Brooks Tickets:

Margaret Wilson, Knoxville
Lora Parker, Sevierville
Corey Smith, Knoxville

Million Dollar Bracket Challenge $50 prize:

Tabatha Kerley, Knoxville

Million Dollar Bracket Challenge $25 prize:

Nikki Ruby, Knoxville
Cathy Droegemejer, Knoxville

Ingles Markets Prize:

David Hatfield, Knoxville

Hardee’s Prize:

Michelle Glaza, Knoxville

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