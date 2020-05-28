FEMA distributes PPE to nursing homes across Tennessee

WASHINGTON (WATE) — Nursing homes across the country, are receiving the first of two shipments of personal protective equipment used to combat the spread of COVID-19 from the Federal Emergency Management Agency.
The two, seven-day supply shipments include 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves to more than 15,000 nursing homes across the United States.
“I think today’s effort really speaks to the whole-of-government approach,” Centers for Medicare and Medicaid Services administrator Seema Verma said. “We really appreciate the president’s leadership and the vice president around the task force.”
So far 43 nursing homes in Tennessee have received their first shipment. Those nursing homes include:
|Provider Name
|Address
|City
|Tentative Shipment Date
|HICKMAN COMMUNITY NURSING HOME
|135 E. SWAN ST.
|CENTERVILLE
|5/19/2020
|BLEDSOE COUNTY NURSING HOME
|107 WHEELERTOWN AVE.
|PIKEVILLE
|5/19/2020
|ST CLARE HEALTH AND REHAB, LLC
|1755 ELDRIDGE AVE.
|MEMPHIS
|5/19/2020
|HANCOCK MANOR NURSING HOME
|1423 MAIN ST.
|SNEEDVILLE
|5/19/2020
|REGIONAL ONE HEALTH SUBACUTE CARE
|877 JEFFERSON AVE.
ADAMS PAVILION 3RD FLOOR
|MEMPHIS
|5/20/2020
|HILLVIEW COMMUNITY LIVING CENTER
|897 EVERGREEN ST., P.O. BOX 769
|DRESDEN
|5/20/2020
|WELLPARK AT SHANNONDALE
|7512 MIDDLEBROOK PIKE
|KNOXVILLE
|5/20/2020
|THE CAMBRIDGE HOUSE
|250 BELLEBROOK ROAD
|BRISTOL
|5/20/2020
|STONERIDGE HEALTH CARE, LLC
|5121 GREER ROAD
|GOODLETTSVILLE
|5/20/2020
|FORT SANDERS SEVIER NURSING HOME
|731 MIDDLE CREEK ROAD
|SEVIERVILLE
|5/21/2020
|CHRISTIAN CARE CENTER OF MCKENZIE LLC
|150 OAK MANOR ROAD
|MC KENZIE
|5/21/2020
|ELK RIVER HEALTH & REHABILITATION OF FAYETTEVILLE
|4081 THORNTON TAYLOR PARKWAY
|FAYETTEVILLE
|5/21/2020
|FORT SANDERS TCU
|1901 CLINCH AVE.
|KNOXVILLE
|5/21/2020
|PALMYRA HEALTH AND REHABILITATION
|2727 PALMYRA ROAD
|PALMYRA
|5/22/2020
|GRACE HEALTHCARE OF DECATUR
|332 RIVER ROAD
|DECATUR
|5/22/2020
|LAURELBROOK SANITARIUM
|114 CAMPUS DRIVE
|DAYTON
|5/22/2020
|DICKSON HEALTH AND REHAB
|901 N. CHARLOTTE ST.
|DICKSON
|5/22/2020
|HARDIN HOME
|1620 WAYNE ROAD, P.O. BOX 668
|SAVANNAH
|5/22/2020
|THE RESERVE AT SPRING HILL
|2000 RESERVE BLVD.
|SPRING HILL
|5/22/2020
|BROOKHAVEN HEALTH AND REHABILITATION
|2035 STONEBROOK PLACE
|KINGSPORT
|5/22/2020
|HARTSVILLE CONVALESCENT CENTER
|649 MCMURRY BLVD.
|HARTSVILLE
|5/22/2020
|BAILEY PARK CLC
|2400 MITCHELL ST.
|HUMBOLDT
|5/22/2020
|KIRBY PINES MANOR
|3535 KIRBY ROAD
|MEMPHIS
|5/22/2020
|MISSION CONVALESCENT HOME
|118 GLASS ST.
|JACKSON
|5/22/2020
|BRIARWOOD COMMUNITY LIVING CTR
|41 HOSPITAL DRIVE, P.O. BOX 1067
|LEXINGTON
|5/22/2020
|THE WATERS OF SPRINGFIELD LLC
|704 FIFTH AVE. EAST
|SPRINGFIELD
|5/22/2020
|HUMBOLDT HEALTHCARE AND REHAB CENTER, INC.
|2031 AVONDALE ST., P.O. BOX 446
|HUMBOLDT
|5/22/2020
|ELK RIVER HEALTH & REHABILITATION OF ARDMORE
|25385 MAIN ST.
|ARDMORE
|5/22/2020
|OAKWOOD COMMUNITY LIVING CENTER
|1636 WOODLAWN AVE.
|DYERSBURG
|5/22/2020
|WOODLAND TERRACE CARE AND REHAB
|8249 STANDIFER GAP ROAD
|CHATTANOOGA
|5/22/2020
|KNOLLWOOD MANOR
|405 TIMES AVE.
|LAFAYETTE
|5/22/2020
|MT PLEASANT HEALTHCARE AND REHABILITATION
|904 HIDDEN ACRES DRIVE
|MOUNT PLEASANT
|5/22/2020
|TENNOVA NEWPORT CONVALESCENT CENTER
|450 COLLEGE ST.
|NEWPORT
|5/22/2020
|AHC MEADOWBROOK
|1245 E COLLEGE ST.
|PULASKI
|5/23/2020
|CHRISTIAN CARE CENTER OF UNICOI COUNTY
|100 GREENWAY CIRCLE
|ERWIN
|5/23/2020
|GRACE HEALTHCARE OF FRANKLIN
|1287 WEST MAIN ST.
|FRANKLIN
|5/23/2020
|TRENTON HEALTH AND REHABILITATION CENTER, LLC
|2036 HIGHWAY 45 BYPASS
|TRENTON
|5/23/2020
|STONES RIVER MANOR, INC
|205 HAYNES DRIVE
|MURFREESBORO
|5/23/2020
|PARK REST HARDIN COUNTY HEALTH CENTER
|85 SHELBY DRIVE, P.O. BOX 728
|SAVANNAH
|5/23/2020
|HORIZON HEALTH AND REHAB CENTER
|811 KEYLON ST.
|MANCHESTER
|5/23/2020
|THE WATERS OF ROBERTSON, LLC
|104 WATSON ROAD
|SPRINGFIELD
|5/23/2020
|MADISONVILLE HEALTH AND REHAB CENTER
|465 ISBILL ROAD
|MADISONVILLE
|5/23/2020
|ALLEN MORGAN HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|177 N. HIGHLAND ST.
|MEMPHIS
|5/23/2020
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