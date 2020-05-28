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FEMA distributes PPE to nursing homes across Tennessee

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Nursing Homes Continue To Fight Against the Coronavirus

WASHINGTON (WATE) — Nursing homes across the country, are receiving the first of two shipments of personal protective equipment used to combat the spread of COVID-19 from the Federal Emergency Management Agency.

The two, seven-day supply shipments include 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves to more than 15,000 nursing homes across the United States.

“I think today’s effort really speaks to the whole-of-government approach,” Centers for Medicare and Medicaid Services administrator Seema Verma said. “We really appreciate the president’s leadership and the vice president around the task force.”

So far 43 nursing homes in Tennessee have received their first shipment. Those nursing homes include:

Provider NameAddressCityTentative Shipment Date
HICKMAN COMMUNITY NURSING HOME135 E. SWAN ST.CENTERVILLE5/19/2020
BLEDSOE COUNTY NURSING HOME107 WHEELERTOWN AVE.PIKEVILLE5/19/2020
ST CLARE HEALTH AND REHAB, LLC1755 ELDRIDGE AVE.MEMPHIS5/19/2020
HANCOCK MANOR NURSING HOME1423 MAIN ST.SNEEDVILLE5/19/2020
REGIONAL ONE HEALTH SUBACUTE CARE877 JEFFERSON AVE.
ADAMS PAVILION 3RD FLOOR		MEMPHIS5/20/2020
HILLVIEW COMMUNITY LIVING CENTER897 EVERGREEN ST., P.O. BOX 769DRESDEN5/20/2020
WELLPARK AT SHANNONDALE7512 MIDDLEBROOK PIKEKNOXVILLE5/20/2020
THE CAMBRIDGE HOUSE250 BELLEBROOK ROADBRISTOL5/20/2020
STONERIDGE HEALTH CARE, LLC5121 GREER ROADGOODLETTSVILLE5/20/2020
FORT SANDERS SEVIER NURSING HOME731 MIDDLE CREEK ROADSEVIERVILLE5/21/2020
CHRISTIAN CARE CENTER OF MCKENZIE LLC150 OAK MANOR ROADMC KENZIE5/21/2020
ELK RIVER HEALTH & REHABILITATION OF FAYETTEVILLE4081 THORNTON TAYLOR PARKWAYFAYETTEVILLE5/21/2020
FORT SANDERS TCU1901 CLINCH AVE.KNOXVILLE5/21/2020
PALMYRA HEALTH AND REHABILITATION2727 PALMYRA ROADPALMYRA5/22/2020
GRACE HEALTHCARE OF DECATUR332 RIVER ROADDECATUR5/22/2020
LAURELBROOK SANITARIUM114 CAMPUS DRIVEDAYTON5/22/2020
DICKSON HEALTH AND REHAB901 N. CHARLOTTE ST.DICKSON5/22/2020
HARDIN HOME1620 WAYNE ROAD, P.O. BOX 668SAVANNAH5/22/2020
THE RESERVE AT SPRING HILL2000 RESERVE BLVD.SPRING HILL5/22/2020
BROOKHAVEN HEALTH AND REHABILITATION2035 STONEBROOK PLACEKINGSPORT5/22/2020
HARTSVILLE CONVALESCENT CENTER649 MCMURRY BLVD.HARTSVILLE5/22/2020
BAILEY PARK CLC2400 MITCHELL ST.HUMBOLDT5/22/2020
KIRBY PINES MANOR3535 KIRBY ROADMEMPHIS5/22/2020
MISSION CONVALESCENT HOME118 GLASS ST.JACKSON5/22/2020
BRIARWOOD COMMUNITY LIVING CTR41 HOSPITAL DRIVE, P.O. BOX 1067LEXINGTON5/22/2020
THE WATERS OF SPRINGFIELD LLC704 FIFTH AVE. EASTSPRINGFIELD5/22/2020
HUMBOLDT HEALTHCARE AND REHAB CENTER, INC.2031 AVONDALE ST.,  P.O. BOX 446HUMBOLDT5/22/2020
ELK RIVER HEALTH & REHABILITATION OF ARDMORE25385 MAIN ST.ARDMORE5/22/2020
OAKWOOD COMMUNITY LIVING CENTER1636 WOODLAWN AVE.DYERSBURG5/22/2020
WOODLAND TERRACE CARE AND REHAB8249 STANDIFER GAP ROADCHATTANOOGA5/22/2020
KNOLLWOOD MANOR405 TIMES AVE.LAFAYETTE5/22/2020
MT PLEASANT HEALTHCARE AND REHABILITATION904 HIDDEN ACRES DRIVEMOUNT PLEASANT5/22/2020
TENNOVA NEWPORT CONVALESCENT CENTER450 COLLEGE ST.NEWPORT5/22/2020
AHC MEADOWBROOK1245 E COLLEGE ST.PULASKI5/23/2020
CHRISTIAN CARE CENTER OF UNICOI COUNTY100 GREENWAY CIRCLEERWIN5/23/2020
GRACE HEALTHCARE OF FRANKLIN1287 WEST MAIN ST.FRANKLIN5/23/2020
TRENTON HEALTH AND REHABILITATION CENTER, LLC2036 HIGHWAY 45 BYPASSTRENTON5/23/2020
STONES RIVER MANOR, INC205 HAYNES DRIVEMURFREESBORO5/23/2020
PARK REST HARDIN COUNTY HEALTH CENTER85 SHELBY DRIVE, P.O. BOX 728SAVANNAH5/23/2020
HORIZON HEALTH AND REHAB CENTER811 KEYLON ST.MANCHESTER5/23/2020
THE WATERS OF ROBERTSON, LLC104 WATSON ROADSPRINGFIELD5/23/2020
MADISONVILLE HEALTH AND REHAB CENTER465 ISBILL ROADMADISONVILLE5/23/2020
ALLEN MORGAN HEALTH AND REHABILITATION CENTER177 N. HIGHLAND ST.MEMPHIS5/23/2020

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