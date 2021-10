KNOXVILLE, Tenn. (WATE) — Spanish speakers can attend an upcoming series offered by Knox County Health Department that is free of charge. KCHD said Friday the three-part series is focused on diabetes management.

According to the Centers for Disease Control and Prevention, Hispanic or Latino Americans are more likely to develop prediabetes or Type 2 diabetes than non-Hispanic white individuals. Health officials say diabetes complications are also seen more often among Hispanics and Latinos.

“Through KCHD’s free, three-part diabetes management series in Spanish, people will learn why the risk is higher and some ways to prevent type 2 diabetes or manage the disease if you already have it,” the Health Department said.

The next series begins Tuesday, Oct. 28. The course runs from 6-7 p.m. Click here for more information about the classes or to register.

En Español:

KNOXVILLE, Tenn. (WATE) — Personas que hablan Español pueden asistir una serie de clases sobre la diabetes por El departamento de salud del Condado de Knox, que dice en el viernes la serie de tres clases enfocará en el manejar la diabetes.

La diabetes en una enferedad metabólica producida por una secreción deficimente de insulina, lo que produce un exceso de glucosa en la sangre.

De acuerdo con los CDC, las personas Hispanas y Latinos aquí en los Estados Unidos tienen más probabilidades de presentar el prediabetes y el diabetes tipo 2. Los Hispanos y Latinos tienen el mayor riesgo del tener diabetes tipo 2 que los no hispanos de raza blanca. Los oficiales de salud dicen que las complicaciones de diabetes afectan los Hispanos y Latinos más que otros grupos.

“Con la serie de 3 clases gratis de KCHD sobre el manejo de la diabetes, usted aprenderá por qué el riesgo de los hispanos o latinos es mayor, así como formas de prevenir la diabetes tipo 2 o de manejar la diabetes, si ya la tiene,” dice el departamento del salud

La próxima serie comienza el martes 28 de Octubre de 6 a 7 p.m. Haga clic aquí para obtener más información sobre las clases o para registrarse.

