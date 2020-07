State agencies launch Spanish language webpage for COVID-19 resources

NASHVILLE, Tenn. (WATE) — The Tennessee Department of Health and the governor’s Unified Command Group have launched additional COVID-19 materials and resources for Spanish-speaking Tennesseans in a new webpage.

The state has provided Spanish language info sheets, messages, posts and tweets regarding COVID-19 in recent months, but this is the first time the state has dedicated an entire coronavirus-related webpage with said resources specifically for Spanish speakers.

‘‘We recognize COVID-19 is disproportionately impacting minority communities in Tennessee, including our Latinx residents. It’s extremely important that we make resources accessible for all Tennesseans in order to prevent the spread of COVID-19,’’ Tennessee Health Commissioner, Dr. Lisa Piercey, said.

TDH says its agency is continuing to work with community partners and stakeholders across the state to seek their input on how to better meet the needs of minority communities and help prevent and mitigate further spread of COVID-19; recently creating the Health Disparities Task Force, a group that holds weekly meetings with representatives from community-based nonprofits, faith-based organizations, state and local government officials, academic and other partners across the state.

‘‘This new Spanish language webpage will be a tremendous tool in serving Latinx communities and reducing health disparities across our state. We are grateful for the community’s partnership in helping us develop valuable resources and supporting statewide efforts to prevent the spread of COVID-19,’’ Assistant Commissioner of Health Disparities Elimination, Dr. Kimberly Lamar, said.

El Departamento de Salud de Tennessee y el Grupo de Comando Unificado están proporcionando materiales y recursos adicionales en español sobre COVID-19 para residentes de Tennessee a través de una nueva página web. (1/2) pic.twitter.com/i1yNEyp2Fx — TN Dept. of Health (@TNDeptofHealth) July 22, 2020

The new webpage includes videos, fact sheets, infographics and other resources about COVID-19 testing, the Tennessee Pledge and how to protect yourself, your family, your coworkers and your community from COVID-19.

En Español:

NASHVILLE, Tenn. (WATE) — El Departamento de Salud de Tennessee y el Grupo de Comando Unificado del gobernoador están lanzamiento una nueva página web para proporcionar materiales y recursos adicionales en español sobre COVID-19 para residentes de Tennessee.

El DST (el Departamento de Salud de Tennessee) se ha proporcionado materiales, mensajes y tweets en español en los meses recentementes, pero ahora es el primer vez que han lanzado una página web en español para la gente que habla español.

”Reconocemos que COVID-19 está afectando desproporcionadamente a las comunidades minoritarias en Tennessee, incluyendo nuestros residentes latinx. Es extremadamente importante que hagamos que los recursos sean accesibles para todos los residentes de Tennessee para evitar la propagación de COVID-19,” dijo la Comisionada de Salud de Tennessee, Dra. Lisa Piercey.

El DST (el Departamento de Salud de Tennessee) dijo que esta continuando su trabajo con colaboradores de la comunidad y partes interesadas en todo el estado para buscar su opinión sobre cómo satisfacer mejor las necesidades de las comunidades minoritarias y ayudar a prevenir y mitigar la propagación de COVID-19. Recentamente, TDH (El DST/Departamento de Salud de Tennessee) creó el Grupo de Trabajo sobre Disparidades de Salud, que celebra reuniones semanales con representantes de organizaciones comunitarias sin fines de lucro, organizaciones religiosas, funcionarios del gobierno estatal y local, académicos y otros colaboradores en todo el estado.

”Esta nueva página web en español será una herramienta tremenda para servir a las comunidades latinx y reducir las disparidades de salud en todo nuestro estado. Agradecemos la participación de la comunidad para ayudarnos a desarrollar recursos valiosos y apoyar los esfuerzos en todo el estado para prevenir la propagación de COVID-19,” dijo la Comisionada Asistente de Eliminación de Disparidades de Salud Dra. Kimberly Lamar.

Esta nueva página web incluye videos, hojas informativas, infografías y otros recursos sobre las pruebas de COVID-19, “Nuestra Promesa Tennessee,” y cómo protegerse a sí mismo, a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su comunidad de COVID-19.

El Departamento de Salud de Tennessee y el Grupo de Comando Unificado están proporcionando materiales y recursos adicionales en español sobre COVID-19 para residentes de Tennessee a través de una nueva página web. (1/2) pic.twitter.com/i1yNEyp2Fx — TN Dept. of Health (@TNDeptofHealth) July 22, 2020

LATEST STORIES