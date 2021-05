Memorial Day 2021: Names of East Tennesseans who gave their life for our freedoms

KNOXVILLE, Tenn. (WATE) — More than 6,200 names are etched into the East Tennessee Veterans Memorial in World’s Fair Park.

The stone pillars list the names of East Tennesseans who died in the line of duty while in military service to their country from World War One to the present, whether involved in direct combat, military operations or training, or as the result of domestic or international acts of terror.

The names of the dead have a direct connection to the region by birth, enlistment, marriage, or burial.

We wish to honor them on this Memorial Day weekend for their service and sacrifice to the United States.

Names of those who serves are separated by conflict, county, and branch. Click the buttons below to for each conflict, then use the drop down menu to find the county.

Anderson County

Army

Calvin Aslinger

Edward W. Bowling

James E. Carden

John M. Cox

Fred L. Dunaway

Emit M. Edmonds

William E. Foster

Ethel Gamble

John B. Gamble

John W. Gilreath

Charles L. Hatmaker

Samuel S. E. Henning

Henry M. Jeffres

William A. Loy

Milbern Melton

Clifford Newport

Earl C. Parrott

Sawyer Patterson

Carey G. Peterson

Dawn W. Phillips

Otis Sharp

Bert Waller

Navy

Coda L. Giles

John W. Reeves

Bledsoe County

Army

Victor L. Angel

John Arnett

Amos L. Austin

James H. Curtis

Samuel C. Dyer

Burett Hamilton

Alfred Hillis

David H. McMillon

Sherman Miller

Charlie Simmons

George R. Swafford

Marine Corps

Thomas W. Ault

Blount County

Army

William R. Burchfield

George H. L. Burns

Grayson Caylor

Samuel Crisp

Walter Crisp

John Dockery

J. Auls Fagg

Lonnie French

James Gardner

Thomas W. Goddard

David M. Gourley

Milton L. Harper

Luke Lawson

Wisdom Lee

Ernest R. Linginfelter

Emerson J. Lones

Fred D. Love

Claude O. Lowe

Leonard F. Marine

Charles C. Meeks

Murphy J. Myers

W. Pruett Myers

William A. Myers

David E. Ott

William M. Payne

Walter Rogers

Pleas Russell

R. Lloyd Sterling

John P. Tallent

Harrison Townsend

Charles A. Walker

Henry L. Webb

Anderson A. Wilburn

Claude M. Williams

Hobart D. Willock

Navy

J. Roy Gibson

Cecil F. Goddard

Bradley County

Army

Calvin C. Climer

Robert Daugherty

Fred Farmer

Ollie F. Goins

James O. Haney

Carter H. Hicks

John F. Keys

Peter Lingerfelt

J. Harve Mitchell

Thomas L. Moore

Thomas O. Roy

Harry A. Seymour

Edward C. Taylor

Calvin M. Wheeler

Joyce Winkler

Navy

J. Franklin Barnes

Charles N. Tatum

Campbell County

Army

George W. Ayres

Millard Baird

Samuel F. Bennett

Clemente Boccia

Forrest L. Bradley

Robert F. Broyles

Ernest C. Carpenter

Charles E. Cooper

Clinton F. Delius

Frank Harden

Harve Hatmaker

Joseph L. Housley

Lloyd Houts

James H. Layne

James Marcum

Ernest Mozingo

George Myers

John F. Myers

Sawyer Patterson

James Paul

Carey F. Peterson

Travis Robinson

Andy Siler

Ben H. Singleton

John T. Sharp

Tilman T. Voyles

Luther Ward

Henry S. Wilson

Albert H. Wynn

Navy

James T. Huddleston

Sidney McDonald

William E. Nunnally

Marine Corps

Robert Vitatoe

Carter County

Army

Charles H. Albertson

Henry F. Angel

Samuel M. Bowers

Elbert Bowman

Charles E. Cook

John Dayton

Walter Deloach

William S. Dugger

James R. Geisler

Smith Grindstaff

Lawson J. Hamby

Walter H. Heaton

Ray T. Hendrix

Roby Hendrix

Fred C. Hicks

Bernie Hilton

Claude Hopson

Edward Ingram

John Ingram

Clarence Johnson

Charles S. Lacey

Orville E. Lewis

George B. Markland

Claude McKinney

Will Miller

Milburn Moffitt

Lonnie Pritchett

Clifton Roark

Charles F. Roe

Fred Shatley

Stacy Smith

Blan S. Stout

Ross C. Tucker

William M. Ward

Paul Williams

Rothsey E. Williams

Arthur A. Winters

Daniel Wright

Navy

Edward Miller

Claiborne County

Army

Lenard T. Brewer

Levi W. Brooks

Robert B. Carpenter

Fred Cawood

Oscar P. Cupp

Lafayette Day

Samuel H. Duncan

Major G. Ellison

James I. Francisco, Jr.

Carben A. Keck

Arthur V. Kibert

William Lasley

William H. Leach

Ballard C. Lynch

Estel W. Loop

Harvey Miracle

Hagan Moore

William F. Moore

William C. Parkey

Lewis F. Pearson

Onie Sanford

George W. Singleton

Henry V. Soard

Cocke County

Army

Obey L. Allen

Sam Archer

William Austin

Fred Barnett

John Baxter

C. Otto Boyer

William Britt

George R. Clark

Ernest N. Ellison

William M. Fish

Charles C. Free

Guy B. Gillespie

William Hall

Ben Holdway

Hobart M. Holt

Willie James

Robert Johnson

Marvin H. Lee

Carter F. McFeatures

Robert Maloy

William H. Messer

Edward Nolen

Herman B. Ottinger

Luther Reese

Kiffin Y. Rockwell

Burnett Smith

Jesse Sprouse

Lawrence M. Talley

James C. Trantham

Reuben H. Turner

Cumberland County

Army

Arthur T. Allison

Urious I. Burgess

William W. Campbell

James E. Caudill

Neal G. Clifton

Virgil Ford

William Godsey

Ernest B. Henry

Phillip Howard

Thomas R. Jordan

Milo L. Lemert, Medal of Honor recipient

Allen Lewis

James F. Linkous

J. Mack Loden

James T. McCormick

James B. Norris

Jimmie G. Norris

John Norris

Ray T. Parker

Joseph Patton

John V. Reese

William J. B. Sherrill

William M. Wilson

Arthur G. Van Winkle

Navy

Samuel J. Bristow

Fentress County

Army

Everett Allred

William H. Anderson

James R. Beaty

Virgil Beaty

Wayne S. Beaty

James W. Black

Virgil Bowden

Loyd O. Cooper

Francis M. Davis

Roscoe Fowler

Mack Green

Henry L. Hicks

G. Benton Hughes

Henry H. Jones

Alder H. Millsaps

Minis L. Reagan

George W. L. Sidner

W. Alfred Stephens

Birdie M. Turner

Van Williams

Alvin C. York, Medal of Honor recipient

Grainger County

Army

James T. Acuff

Robert T. Bishop

Joe Bunch

Hugh T. Clement

Frank S. Frazier

James A. Hammer

John P. Higgs

Thomas A. Hodges

James L. Keck

Willie Stratton

Sterling Vaughn

James S. Wright

Greene County

Army

John W. Adams

Ellis M. Banks

Joe Bear

Carl D. B

randon

George E. Brown

Cecil C. Broyles

Edgar C. Burkey

Ernest C. Carter

Ola K. Carter

Walter O. Carter

Albert D. Cutshall

James H. Deatherage

Charlie T. Duncan

Robert T. Dunn

Robert L. Dyer

John W. Fry

Roy Gardner

Rowdy Gentry

Curtis Girdner

William E. Girdner

William W. Gosnell

Joseph W. Gourley

Daniel S. Haire

Senter Haney

Oscar B. Harrison

Benjamin F. Hice

Noah G. Hipps

James E. House

Andrew J. Johnson

Vestus Kesterson

Ralph L. Livingston

Willie A. Lollar

Clarence McAmis

Walen McNees

John A. Malone

Samuel J. Malone

Robert F. Mitchell

Joseph W. Overholser

George W. Rhea

Horace T. Ricker

William G. B. Rollins

Connie H. Sauceman

Everett L. Shelton

William D. Shepherd

Charles W. Starnes

Edward C. Styke

Julius B. Tarlton

Harry C. Tucker

Calvin J. Ward, Medal of Honor recipient

James H. White

George H. Wilhoit

John D. Yearwood

Navy

John McNabb

Hamblen County

Army

Tip M. Allen

Jesse A. Bewley

William F. Blackwell

William Bushong

Donald E. Cardwell

Alonzo Carter

William Carter

Bruce M. Colboch

Simon Cole

Marcus N. Delias

Idol Estes Grady Harris

Charles E. Smith

Edward R. Talley, Medal of Honor recipient

James M. West

Navy

George R. Donaldson

John S. Good

Hamilton County

Army

John F. Acuff

Willie Adkins

Stephen C. Allison

Frank H. Atlee

Leonard Bell

Philip M. Berry

Clifford A. Blanton

Lemuel H. Bogart

Charles H. Boice

Lake C. Boyd

Walter Brown

Jesse Broyles

Cleveland Bryant

Robert G. Buchanan

Carlton Burrell

Lionel L. Camp

Sanford G. Carter

Rufus W. Chenoweth

Frederick A. Cleghorn

Frank H. Cooper

Austin Craft

Will Cummings

Vernal Davenport

Dave Davis

Mallie L. Davis

Thurman C. Davis

John H. Dayton

Earl T. Dempsey

John Dennis

Grover C. Dent

George G. Dillard

Ralph Dobbins

John Donahoo

Marshall B. Dudderar

Ed Edmerson

Benjamin W. Elbon Jr.

Luther Evans

William D. Faris

Rufus S. Ferguson

Leonard I. Frank

James M. Freeman

Thomas J. Freeman

Fred W. Fritts

Joseph F. Gafney

William N. Garrison

William C. George

George E. Gerber

James H. Gholston

Curtis Givens

Clifford B. Grayson

Hugh T. Gregory

Wallace L. Hagan

Angus Hagler

Edwin S. Hale

William E. Hamilton

Clifford C. Hancock

Claude L. Harmon

John W. Haynes

James N. Hazlehurst

Robert J. Henderson

Arthur W. Hicks

John D. Hicks

Samuel B. Hoge

August B. Holdam

Albert M. Horn

Carl Houston

Henry Houston

Jesse Hudson

James Humphrey

George T. Hunt

Jesse P. Hunt

John W. Jillson

Eskar L. Johnson

James A. Johnson

John Jones

Abe L. Kennedy

Joseph G. Kuntz

Xavier T. Kuss

Levere Kyle

William Lawlah

Ira M. Lawson

Claude Levi

George W. Levi

William H. Light

Fred T. Lyle

Augustine B. Littleton

Charles W. Loaring-Clark

James C. Lodor

Paul Lomenick

Jake F. Long

June Lott

Beauford McCullough

Clyde Meroney

James T. Michaels

John H. Mischler

Homer Moore

Thomas W. Moreland

William A. Ohls

Alfred Orr

Samuel D. Picklesimer

William F. Ramsey

Carleton H. Randall

Jess Reno

Joseph P. Robb

Lawrence Roberts

Alfred P. Rock

James L. Scoggins

Harry E. Smith

John P. Smith

Marvin H. Smith

Nathan Smith

John Springer

Charles Stevenson

Davis K. Summers

Carl A. G. Sundstrom

Albert Sykes

Charles H. Taliaferro

Aretus G. Taylor

Charles Toran

Christopher S. Timothy Jr.

Jesse Tucker

John E. Upton

E. Warren Vickery

Matthias M. Wagner

Claude T. Walker

Zannie Ware

William M. White

Ray Wilson

John J. Womble

Navy

Floyd M. Cate

Osborne L. Colville

Gordon Dewees

John Henley

Elmer H. Kell

George B. Leamon

Lawrence O. Longley

Francis A. Mason

James McIsaac

James C. Price

Edward E. Reavely

Herschel S. Tapp

Marine Corps

Thomas B. Anderson

Nathan Brewer

Floyd Edge

Robert L. Ely

Carl E. Harrison

Herbert L. Hill

Clarence R. Hixson

Fred R. Losey

John H. Mishler

Clifford O. Waller

Hancock County

Army

Joe Adams

Ridley S. Amyx

Samuel H. Bolton

Ernest Burke

Alfred Cantwell

James Cantwell

Dan Fletcher

Robert L. Frost

Neil Green

Robert Mathis

William Purkey

Thomas Sutton

Leonard T. Trent

Pete Williams

Elbert Wolfe

Hawkins County

Army

Evan Ball

Alph Brooks

Lewis H. Brooks

Edward E. Clemens

Fred Clifton

John F. Compton

Frank R. Davis

Claude Fansler

James C. Floyd

Charlie J. Ford

James B. Gladson

Dan R. Hamilton

Hobart Hudgens

Bud Lawson

William P. Lawson

Harry Light

Claude Long

Samuel K. Molsbee

Charles C. Moore

Harold L. Mowl

Anson J. Park

Ordley Parvin

Brownlow Reynolds

Luther Robinson

Austin Rogers

Preston A. Spitzer

Coy C. Tunnell

Navy

Zollie D. Christian

Jefferson County

Army

Charlie Allen

Frank H. Bailey

W. Buford Bishop

John F. Brown

Amos Chrisman

Britton Cluck

Walter M. Foster

Marshall T. French

Jim Gann

Emery J. Gray

William P. Hickman

John H. Hill

Marshall N. Hopkins

Floyd T. Koontz

Howard T. Mann

Jacob Manning

Gallion Mitchell

Charles C. Patterson

J. Lloyd Reneau

Sam W. Reneau

Estle R. Skeen

Roscoe M. Slaton

William N. Woods

Marine Corps

William E. Line

Johnson County

Army

Joseph Cowan

John W. Forrester

Glen Greer

J. Elbert Grindstaff

Thurmon E. Hawks

Ross Hawkins

Wiley Hines

Joseph R. Mains

Jade Martin

Sam McGuire

Earl Matney

Lon H. Miller

David C. Owens

Albert C. Payne

James H. Poe

Rufus A. Potter

Clinton H. Reeves

Nicholas E. Wallace

Millard F. Warren

Don S. Williams

Navy

Ray E. Wilson

Knox County

Army

Christopher C. Acklin Jr.

Thomas D. Adcock

Lillard E. Ailor

James C. Andes

Walter R. Armstrong

Charles Arnold

Charlie Arnold

Joseph A. Bayless

John L. Bentley

John W. Black

Ralph E. Boles

William L. Bowling

Richard H. Boyd

William E. Britton

Robert L. Brock

Bruce Burkhart

Lyman C. Butler

Thomas M. Cain

John M. Carr

Arthur E. Caton

Charlie A. Clark

Lawrence W. Cockrum

Warren A. Congdon

William N. Cooper

Roger H. Cross

Thomas Curtis

James R. Daniel

Thomas L. Davis

Richard H. Dickson

Mayfield Dorsey

Roscoe H. Duggan

Merritt Dunbar

Jackson C. Earle

Patrick N. B. Earle

William H. Eckel

Louis Fasio

Willard Fleming

John J. Flenniken

Alvin Fowler

David French

William P. Gaddis

John Gaines

Arthur W. Gibbons

Hubert Goines

Lena F. Groner

Charles B. Hackney

Jessie F. Hall

Walter R. Harper

Clarence Harrison

Jess H. Hellard

George S. Hembree

Callie M. Hickey

Lee L. Hickey

Kenney J. Huff

Adrian O. Jett

Dewey M. Johnson

John H. Johnson

Charles D. Johnston Jr.

George H. M. Jones

James E. Karnes, Medal of Honor recipient

Leo Keith

Arl B. Kelly

Fred Key

Adrian W. Kidd

Richard F. Kirkpatrick

Albert R. Kline

Edward W. Lane

John A. Langford

Floyd S. LaRue

Alison L. R. Laugherty

Jesse H. Long

Hugh Luttrell

Samuel A. McCarty

Reuben L. McDaniel

Charles R. McGuire

Charlie H. McInturff

William A. McMillan

James S. Matthews

John C. Meeh

Hicks R. Meltabarger

George F. Miller

Oliver Miller

Claude L. Mingle

Rolfe Moody

Cleo Morris

Harrison Moulden

George L. Mowry

Ody Mulvany

George A. Ogle

Roy O. Palmer

Morris L. Parks

Robert S. Parks

William Parris

James M. Payne

William L. Phibbs

Claude B. Phillips

Frank Reed

Charles H. Rich

Oscar Rider

Mack Rose

Frank R. Russell

Earl C. Sanders

George Seymore

Lee Sharp

Samuel O. Shoemake

Hubert C. Sisk

Mack H. Smith

James B. Snyder

Loney E. Sparks

Taylor C. Stone

Roy L. Sweet

James M. Tillery

Sherman H. Turner

Alvie Underwood

Grant Vandeventer

George E. Waitman

Spencer Wallace

Fred L. Williams

Sam Wohlford

Richard Wyatt

Carrick H. Yeager

Navy

John H. Balthrop

Francis Burdet

Walter W. Burkhart

Earnest Ely

William H. Jackson

James E. Johnston

Robert H. Leonard

Arthur J. McClinton

Joe Parks W. Archie Pope

C. McGhee Tyson

James M. Wheeler

Marine Corps

William T. Bayless

Dan M. Blankinship

Harry R. Bohanan

William H. Boothe

Frank W. Daniel

Edgar E. Johnson

Samuel S. Jones

Burlie G. Mynatt

Andrew D. Reed

Loudon County

Army

Elmer L. Anthony

James W. Blair

John R. Cabe

Thomas G. Cagle

John H. Ferguson

William N. Johnson

Roe Jones

John Malone

Eugene R. Phibbs

Ira E. Presswood

Grover C. Propes

Navy

Earnest M. Milsaps

Marion County

Army

Malcolm Burnett Jr.

Vince R. Choat

Claude D. Crumbliss

Joseph Dennis

Robert A. Dykes

Dallas P. Ewton

John H. Finney

Robert A. Gamble

Archie Gilbreath

Grover C. Goins

James Harrison

John I. Kilgore

Walter G. Layne

Lawrence D. Lewis

Eastly Maxwell

Andrew Reynolds

Bertice Roberts

Ransom E. Sampley

William A. Sharp

Lacy O. Smith

Luther L. Smith

Aaron Westmoreland

Navy

Winslow E. Cowan

McMinn County

Army

Lewis B. Adams

Reese Adams

Arthur N. Bacon

Charles E. Boone

Robert T. Burgess

Albert A. Carlock

James Carpenter

Charlie Clark

James R. Cooley

James D. Daugherty

Hobart E. Emerson

James B. Foster

Will F. France

Rankin D. Gay

Jasper Gerald

Joe Gossett

Lloyd E. Gregory

William J. Humphreys

McKinley E. Johnson

Roy B. Johnson

Oscar Kibble

Dewey A. Ledford

Lee L. Liner

John C. Long

John Looney

William R. McKay

Arvel Maynor

Riley O. Murphy

Herbert L. Payne

William I. Roberts

John Shelton

Jesse Sims

Gilbert W. Smith

Charles E. Stansbury

Roy A. Thompson

Bryant S. Trew

Oscar Vaughn

Jake Visage

Roe West

John E. Wilkins

Josephus B. Wilson

Claude Womac

James M. Yates

Meigs County

Army

Albert C. Burton

James F. Collins

Charlie Fitch

Ben J. Gates

Samuel M. Hill

James O. Huff

Edgar W. Lane

Bratcher H. Long

Wilbur Moore

William H. Powers

William R. Ratledge

Navy

Grundy B. Johnson

Monroe County

Army

Fred R. Allen

Willie E. Brookshear

Horace Burger

Columbus L. Clark

Harden E. Clark

Lem E. Emert

Willie M. Goad

Willie Greer

David C. Hickey

Meredith G. Jenkins

Bedford B. Lunsford

John McClendon

Thurber McConkey

Joe McGhee

Robert L. Miller

William H. Milligan

Levi S. Morehouse

Anon L. Moser

Benjamin Nichols

Horace R. Raper

Frank A. Ray

William S. Scruggs

Albert B. Simpson

Dan W. Snider

James H. Taylor

Marine Corps

William E. Giles

Morgan County

Army

Martin C. Brown

Joseph H. Carson

John Daugherty

John W. Fletcher

Mark Hambright

Arthur J. Hinds

Harrison B. Jackson

Bert M. Jones

George W. Kennedy

Joe Nance

Daniel Pitman

Isham D. Robbins

Oscar Williams

David H. Wilson

Navy

Ernest R. Johnson

Polk County

Army

James Adams

Thomas C. Cate

Lewis E. Chatham

James A. Collins

Roy C. Curtis

Virgil Green

Isham N. Houk

Harvey Hughes

Gilliam H. Hyde

Sam Key

Arthur Lee

Oscar R. Liner

James L. Loden

Ben H. McClary

William C. McNelley

Joseph C. Runyon

Bert E. Russell

Leonidas Taylor

Ephriam Thompson

Carl L. Weber

Navy

William T. Fritts

Carl F. Graham

Marine Corps

Bascome Breeden

Rhea County

Army

Fred W. Brady

Tom Bruce

John Garrison

Alvin Gill

Fred C. Guth

Leroy Hudson

Clint B. Miller

Charles R. Sharp

Roane County

Army

Hobart M. Bailey

Albert A. Bowman

Jessie Branan

Jennings Brown

George D. Bryant

John H. Burchfield

Clarence Butler

Tillman Butler

Ulys Coker

Joe J. Davis

Arthur B. Douglas

Joe H. Evans

Charley Galyon

Charley W. Graves

Oscar Hampton

Edward H. Hickey

Joseph T. Jones

George McClure

Edgar L. McKinney

Monterville Mee

Ralph B. Newman

Sam Ooten

Thurlow M. Price

John J. Rayburn

Will W. Renfro

Marion Robinson

Curtis E. Smith

Clifford T. Stegall

Harvey S. Teeter

George E. West

Tom R. West

Elbert J. Woody

James Y. Wright

Navy

Clarence A. Howard

Andrew A. Rogers

Reuben R. Wallin

Scott County

Army

William Blevins

William Brown

William Chitwood

Huffman Davis

Burl Dyer

Guy D. Fryar

James Gibson

Robert M. Hughett

Clovus Jeffers

Elsic Lawson

Hugh T. Lewallen

Hett Phillips

Lawrence Phillips

Onva K. Phillips

Lonus Reed

Fred Sexton

Mitchel Sexton

Jesse Slaven

Sherman Stanley

Edson L. Toomey

Jasper York

Marine Corps

Eugene Sharpe

Sequatchie County

Army

Anderson Elliot

Lida M. Hackworth

Mark Harvey

Victor S. Johnson

Willie K. Swanger

Claude C. Williams

Sevier County

Army

Lavator L. Allen

Amos Atchley

Victor Blazer

Ashley J. Cate

Hugh C. Clabo

Robert P. Clabo

Benjamin J. Cogdill

Pleas H. Cooper

Arthur W. Dickey

Luna W. Enloe

Meek Feezel

John F. Fine

John W. Fleming

John O. Fox

Joshua Freeman

Ollie Harden

Arlie Hardin

Miles P. Hurst

Plina C. Hurst

William H. Keener

Daniel I. King

Odell Lane

Henry R. McMahan

James M. McMahan

Leander H. Messer

Walter Newman

Arlie H. Ogle

Samuel A. Ogle

Bruce S. Smallwood

Wesley Stinnett

Richard Z. Trentham

Von C. Underwood

Charley Wells

Walker B. Wells

Navy

David C. Quarrels

Marine Corps

Bert D. Gann

James A. Marshall

Sullivan County

Army

Robert A. Anderson

James L. Barr

Ballard Burdine

William Carnahan

Will R. Carr

Edward L. Carroll

George W. Cloud

Sherman Combs

Jessie G. Compton

Isaac Cross

Robert Crusenberry

Edgar Feathers

James L. Glover

John L. Godsey

Earl D. Grimsley

Hagan Hammond

Clifford Hardy

Valdrie D. Hawk

Joe Hawkins

John S. Henry Jr.

Charles L. Hicks

George Humphrey

George B. Hunigan

William F. Jones

James Ketchem

Jerry Ketron

Verlin P. King

Paul E. Massie

Clyde C. Morton

Sam E. Myers

Ernest L. Penn

Fredrick L. Peoples

James W. Ragan

John Rosenbaum

Frank Slagle

Erie Steadman

Edward N. Street

Alex Swiney

Joe S. Taylor

Jahue Tillison

Joseph Tribble

Albert Wampler

Joseph E. Warren

Navy

Bruce R. Alley

Joseph S. Bachman

Porter L. St. John

David G. Vance

Marine Corps

Patrick H. Davis

Unicoi County

Army

Garrett Edwards

John Green

Hobert Harris

Harrison Hopkins

William A. Jones

Lina McCourry

Paul Masters

William M. Moore

Douglas Penland

James H. Price

James W. Teague

Union County

Army

George D. Caldwell

Charles M. Gose

McKinley W. Hansard

Bernie Lett

Thomas M. Phipps

Lindsay Rouse

Monroe Stiner

George R. Wyrick

Washington County

Army

John W. Armstrong

Roy C. Bacon

Hubert Barron

George Bowman

John R. Bowman

Alexander Brown

Fred R. Campbell

Emmett Cole

Bernie Daniels

Gilford Denton

Joe Fulkerson

Wesley M. Furches

Claude Green

Lester P. Harris

Charlie A. Helton

Hobart B. Jones

Raymond Jones

William A. Keezel

John J. Kelley

Paul D. Kelly

Thurman J. Leach

Hobart M. Leonard

Patrick Loveless

William H. McCracken

Henry J. McMackin

Walter E. McNeese

Ralph B. Matherly

James Miller

Walter R. Million

Orville T. Mitchell

Joseph L. Moore

Harry D. Morris

Virgil C. Mottern

John E. Phillips

William Phillips

James L. Searcy

William Short

Lawrence C. Smith

George F. St. Clair

Edie B. Wade

Roy B. Wright

George Young

Navy

William N. Chinouth

Robert L. Miller

David E. C. Pugh

Marine Corps

Steve P. Carson

Anderson County

Army/Army Air Corps

Carl A. Allen

Berl G. Ault

Earl J. Ault

Glenn E. Billingsley

Wilber L. Bradford

Clyde W. Brummett

G. B. Bunch

Collins O. Butler

Meredieth L. Carter

Cyril J. Chadwell

John C. Clifford

Ray T. Collins

Carl R. Cook

Forrest M. Cook

David L. Disney

Henry C. L. Disney

Robert D. Disney

Mack Duncan

Rowe C. Eager

Harold C. Ellenburg

Malcolm L. Elliott

Clifton R. Foster

Carl E. Foust

James R. Foust

William W. Gault

Ray Gilbreath

Virgil Goodman

Homer A. Goodykoontz

James V. Gross

J. W. Hamilton

Leonard L. Harness

Carl R. Hendrix

John W. Horner

Erwin F. Huckaby

James C. Huffines

Cecil Humphrey

Clifton Jarnigan

Joseph A. Jett

R. Paul Johnson

Paul K. King

John E. Lewis

Ellis F. Long

Arthur L. Lowery

Thomas Manuel

Willard Marlow

Carl G. Martin

Walter Mayton

Ralph E. Melton

Charles E. Merritt

Benton B. Mitchell

Troy E. Mitchell

William W. Mitchell

Albert L. Moneymaker

Norman E. O’Neal

C. Kenneth Patterson

Clifford E. Phillips

Harry K. Phillips

Meredith J. Phillips

John A. Pickman

Paul W. Pickrell

William A. Queener

John E. Richardson

Raleigh C. Seiber

Harry G. Sharp

Lyndall E. Smiddy

James W. Stooksbury

Reuben E. Tallant

James D. Tucker

Eugene B. Wallace

Cecil Ward

Lawrence Ward

William C. Weisgerber

Eugene White

Blaine E. Williams

Elbert M. Williams

Sherrill R. Williams

James W. York

Navy

Robert M. Allen

William R. Bush

William Byrd

Norman C. Draper

Robert M. Maxwell

William C. McKenzie

John C. Owen Jr.

Joyce C. Phillips

James H. Sharp

Elmer H. Shubert

George E. Skeggs

Charlie F. Weatherford

Marine Corps

Joe K. Alderson

James E. Barlow

Elmer A. Merritt

James T. Smith

Bledsoe County

Army/Army Air Corps

Monroe H. Bayless

Ray Brewer

Robert L. Brewer

Melvin C. Brock

James E. Cagle

James C. Childress

A. B. Collier

Ernest H. Corvin

Joe R. Cunningham Jr.

Ed C. Davis

John C. Farmer

William C. Farmer

John D. Fisher

James P. Graham

Claude W. Hale

Mose N. J. Hamilton

Ernest D. Hancock

Carl K. Hitchcox

Samuel C. Hitchcox

William P. Jolley

Bernard W. McReynolds

Claude M. Mills

Ralph E. Moore

Charles M. Riggs

Greer Rigsby

Clyde J. Smith

Manis Swafford

Willard L. Turner

Elmer F. Walker

Samuel J. Washington

Arthie V. Whitson

Navy

Billy B. Bayless

James I. Blaylock

George H. Mansfield

Clifford Rhea

George N. Sanders Jr.

B. Henry Smith

Robert F. Swafford

Coast Guard

Henry F. Lester

Blount County

Army/Army Air Corps

Carl E. Adams

Howard E. Baker

Willie Barker

Ray Barrett

Paul K. Beck

James A. Bennett

Roscoe M. Best

Harvey W. Boling

James E. Bowers

Carl J. Branton

David H. Briggs Jr.

Cledith Brown

James K. Brown

John R. Broyles Jr.

Denvil Burgess

Robert G. Campbell

Charles D. Carroll Jr.

Fred P. Caylor

Archabald H. Chandler

Silas J. Chapman

William O. Chums

Alex M. Clabough

J. Brent Clemmer

Wilbur C. Connatser

Troy W. Cope

Horace C. Costner

Tollton E. Coulter Sr.

Henry O. Cox. Jr.

Owen G. Cox Jr.

Paul Z. Crabtree

William P. Crisp

James E. Davis

Paul F. Davis

John C. Dugger

John A. Dunlap

Ollie P. Dunn

Birch England

John H. Evans

John W. Farr Jr.

Roy E. Freeman

Charles E. French

William W. French Jr.

Ode J. Garner

Stephen V. Gibson

James H. Giffin

Wade Graham

Freeman A. Greene Jr.

David R. Guy

Harvey E. Hall

John H. Hammonds

Kenneth C. Hargis

Claude E. Hembree

Conrad J. Hembree

Fred J. Henry

Herman M. Hicks

James S. Hill

Jasper E. Hill

William H. Hudgens Jr.

Raymond C. Huffstetler

Paul E. Humphrey

Sam A. Humphrey

Lester L. Hunt

Luther C. Hurst

Burl D. Huskey

Charles O. Irwin

Obie Jenkins

Floyd H. Jones

Vernon L. Jones

Edward L. Kellar

William B. Keller

Paul A. Kerr

Jesse B. Kirkland

Arthur G. Kiser

Robert O. Kitchin

Rudolph F. Klarer

George Koons

Ralph Lambert

Fred Lewis

Marvin H. Long

Audley E. Lynn

Obed L. McCollum

William C. McConnell

William H. McCulley Jr.

Howard B. McGill

P. L. Morehead Jr.

Glenn S. Morton

Robert D. Mosier

Howard K. Moss

James V. Myers

William G. Onks

William L. Orr

Eather E. Patterson

James D. Pemberton

Jack L. Phelps

Mort J. Potter

Charles T. Presley

Oscar R. Proffitt

Harold Rathbone

Clifford Reagan

Roy A. Reno

Earl L. J. Rhyne

George Riggs Jr.

Warren B. Robinson

Thomas E. Rodgers

Henry M. Rowland

Lacy W. Rueter

Charles V. Russell

Waymon W. Sandidge

Sanford Sloan

Eugene W. Smith

W. Roy Smith Jr.

John S. Stafford

William A. Stanfield Jr.

Roy D. Steele

Horace S. Stephens

Ray F. Stiles

Clell R. Stinnett

Henry T. Stinnette

Howard P. Sullivan

Bennie Summey

Wendell F. Swanson

Jack M. Thames

Ross H. Thompson

James S. Todd

Raymond B. Wade

Alvin Welch

James L. Widner

George K. Wright

Samuel N. Yearout Jr.

William R. Young

Navy

Donnas H. Boyd

Samuel T. Byers

William B. Carpenter

W. C. Jack Dunn Jr.

John R. Eaves Jr.

Arnold H. Ferguson

George E. Goodman Jr.

John W. Griffitts

K. Howard Hicks

Robert L. Kinnaman

Carl S. McFee

Thomas M. McGee Jr.

Joe L. McGhee

Carl W. Miller

Marvin R. Mizell

Robert B. Moore

Robert H. Norris

J. Wayne Pierce

Elmer H. Russell

Marine Corps

J. R. Blair

Harold D. Burch

Clarence J. Carver

Marion B. Cooper

Abraham L. Hill

Kenneth H. Owens

James L. Rhyne

Julian C. Stinnett

Merchant Marines

Max M. Pearson

Bradley County

Army/Army Air Corps

George H. Bean

John D. Bell

Walter R. Bigham

James D. Blankenship

Frank L. Boyd

John B. Brock

Hoyt Buckner

Andrew J. Carr

Jarius Casada

Harold E. Chadwick

Reeldon R. Chambers

Dennis S. Crisp

Albert G. Cross

Doyle C. Davenport

Hubert Davis

Carl T. Duff

Jessie J. Edwards

C. L. Elmore

J. M. Farmer

Charles R. Finnell

Earl J. Freeman

James R. Gee

Edward R. Gibson

Howard G. Goodner

Roy E. Gregg

Archibald R. T. Hambright

Tipton Hancock

Chester L. Haney

William G. Hargis

Gideon S. Hawk Jr.

Henry O. Hewett

Roland J. Hickey

James L. Hicks

William R. Hill

Charles E. Hixson

Robert Holland

John E. Hood

Paul B. Huff, Medal of Honor recipient

Ben F. Huffine Jr.

Paul M. Jones

Robert J. I. Jordan

Eugene D. Kimsey

Fred A. King

George King

Clarence L. Lawson

W. David Lee

L. J. Lewis

William Longwith

Joseph L. Mackey

Boyd L. Martin

Jesse C. Maupin

Joe McClanahan

Claude F. McNabb

Fred R. McNabb

D. L. Messer

Jessie C. Minnis

Roy G. Moore

Vernard R. Murray

Alexander C. Newton

Ray H. Ogle

James P. O’Neal

George H. Parks

Floyd T. Patterson

Jesse W. Poteet

Jessie W. Pullin

Billy K. Rainey

James W. Robbins

Loyd W. Roberts

Jessie Rodley

William H. Rogers

Glenn R. Skelton

Harold E. Spicer

Harvey E. Stephens

R. M. T. Swafford

Courville B. Tarpley

James S. Varnell Jr.

Archie M. Wallace

Paul Ware

Milburn K. Wattenbarger

William V. Weaver

Wallace H. Welch

W. H. Westmoreland

George Whitmire

Dallas M. Willet

Carl C. Williams

Jesse T. Willis

Claude J. Womble

Homer R. Young

Navy

James B. Barrett

French A. Finnell

Charles W. LeGarde

John H. Maddox

Carl W. Rogers

Selmar B. Welch

Marine Corps

Wilburn K. Gaston

Horace E. Hawk Jr.

Raymond McCann

Merchant Marines

Emory Cass

Harry W. Guinn

Howard Upchurch

Coast Guard

William A. Mullinax

Campbell County

Army/Army Air Corps

Conley E. Adams

Willard Adkins

John E. Anderson

Clayton Artis

Leman D. Ball

Johnie M. Bates

William E. Bell

Lewis B. Bolton

Herndon C. Bowman

James F. Branam

Willis Branam

Paul Brashears

Henry E. Brassfield Jr.

Fredrick W. Bruce

Jordan C. Carroll

Charles Chadwell

James M. Childress

Lee M. Clotfelter

Hubert Cole

Ross Collingsworth

Wendell D. Copeland

David H. Creekmore

Arthur Cross

Archie A. Dalton

William G. Davenport

Roy W. Davis

Charles W. Dilbeck

Charlie Douglas

Clyde A. Douglas

Henry L. Douglas

Hazel H. Duncan

Marion E. Duncan

Charlie Evans

Owen H. Evans

Billie V. Franklin

Edd Fuston

Byron L. Goins

Roy Goodman

Lonnie E. Grady

Elihue Green Jr.

Arvel H. Hall

Carl G. Hatfield

William C. Hatfield

Roy L. Hatmaker

Wilmer W. Hatmaker

Andrew J. Hawkins

Earl E. Hayes

Maynard W. Heatherly

Paul E. Heatherly

Woodrow Heatherly

James I. Hensley

John L. Huddleston

Kleetis C. Ivey

Vernon Ivey

James C. Jeffers

Joseph E. Johnson

Willie T. Justice

Lewis King Jr.

Alvin H. Lamb Jr.

George F. Lamb

James T. Land

Waymon R. Lawhorn

G. Bishop Lawson

James F. Leach

Arlie Long

Quincy H. Long Jr.

James D. Longmire

Lonnie Lynch

Verdia Lyons

Charles H. Marple

Lawrence L. McCarty

Shirley McGhee

Cal Miller

Walter C. Nelson

Loyd W. Nichols

Lee R. Norman

Barton W. Owens

William M. Parker

George W. Partin

Fred K. Paul

Thomas E. Perkey

William E. Petitt

Jacob H. Queener

John C. Richardson

William W. Ridenour

Earl Roach

Warren G. Roaden

William F. Robbins

Homer L. Rodeheaver

Leon F. Russell

Henry C. Scott

Charles V. Sharp

Clyde Shoffner

Martin Siler

Gilmore W. Smith

Ova Smith

Harley F. Spradlin

Oscar M. Stevens

James W. Stewart

Elwood J. Stiner

James E. Stone

Milton G. Sutton

Carl W. Thompson

Venis R. Todd

James H. Walden

James R. Walden

Eric W. Warming

Eukle Welch

Joseph B. White

Robert T. Williams

Archie Wilson

James F. Wilson

Thomas W. Wilson

Leonard B. Woods

Miller D. Yoakum

Navy

Joseph Arnett

Elmer M. Ayers

Howard E. Daugherty

Daniel H. Disney Jr.

General P. Douglas

Joe Gaylor Jr.

Willie Hale

Shirley O. Lowe

Robert G. McGhee

J. V. Russell

James T. Shepherd

Joseph H. Siler

Walter Tacket

Julia M. Zecchini

Coast Guard

Peter T. Zecchini Jr.

Carter County

Army/Army Air Corps

Shona K. Aldridge

Grant E. Allen

Clyde T. Angel

Allison A. Arrowood

Paul T. Barnett

Barney C. Bennett

Harvey C. Birchfield

John S. Birchfield

John S. Bowers

Samuel M. Bowers

Felix R. Brewer

Bascom Bryant

Herman Buchanan

James L. Buckles

John S. Buckles

Paul Burnett

Clay Byers

Junior R. Calloway

Harrison C. Carver

James C. Coggins Jr.

Farrell R. Collins

Earl P. Cooke

Paul B. Crabtree

Stanley A. Curry

Kenneth W. Davis

Robert C. Davis Jr.

Robert L. Davis

Robert Deloach

William T. Deloach

William E. Denney

Robert C. Duff

Eldridge S. Edens

George S. Ellis

Thurman H. Estep

Charles B. Franklin

James Freeman

Karl F. Grindstaff

Ira J. Hardin

Howard R. Heaton

Leon Helton

Merlin B. Hicks

Robert H. Hilton

Avery Hopson

Frank Hopson

Clifford B. Hyder

Frederick S. Jennings

John P. Keys

Glen E. Kuhn

Alvin D. Lambert

Walter J. Lang

George E. Laws

John O. Lewis

Robinson Lewis

Howard E. Little

James B. Little

France E. Lothery

Harry C. Markland

Tommy E. McKeehan

Dana McKinney

David R. McQueen

Ira L. Meredith

Thomas R. Michael

Delmar D. Miles

Avery R. Miller

David R. Miller

Hermon Miller

Joseph W. Morrell

Lloyd H. Morrell

Harry K. Nave

L. Herschel Nave

Robert R. Norman

Evans E. Overbey

C. Dale Pearson

Elwyn S. Perry

Alvin L. Pierce

Walter D. Pierce

Jack L. Pleasant

Leonard B. Pritchard

Raymond F. Range

Clarence G. Roe

Martin E. Rosenbaum

John E. Russell

Walter M. Shields

Elmer J. Shull

Paul E. Shultz

Kale Simerly

Stewart R. Simerly

Broadway V. Sims

Jack A. Slagle

Antie E. Souder

Lewis H. Starnes

Lonzie J. Stout

Cameron C. Taylor

Fred Taylor

Hendrix C. Taylor

Phil S. Taylor

Stokes M. Taylor

William T. Taylor

George W. Ten Eyck

Phillip Tolley

Roy Tolley

William A. Vance

Amon D. Wagner

William B. Wagner

Clarence W. Walker

James W. Walker

Lloyd Ward

Robert Watson

Ralph M. Wattenbarger

Paul E. White

Clyde Whitehead

T. W. Whitehead

William H. Whitson

Tillman H. Williams

Mark P. Wilson

Navy

William V. Campbell

Clarence C. Carden

Cleve J. Clawson

Rhudy L. Hinkle

Wesley J. Holden

Olin Jacobs

Oden D. Johnson

Worley S. Markland

Louis McKeehan

Albert R. Moore

James W. Munsey Jr.

Garnett B. Nutter

James E. Peoples

Bruce W. Perry

George W. Persinger

Warren C. Price

Robert D. Rainwater

Ray R. Smith

Claude Swanner

L. T. Stout

Jesse J. Taylor

William L. Treadway Jr.

Frank E. Verran

Ernest E. Walker

Roy S. Williams

Marine Corps

Charles W. Clamon

Lloyd E. Carver

Hughes W. Gobble

Dillard L. Kerley

Joseph E. Payne

Stewart Whitehead

Claiborne County

Army/Army Air Corps

William J. Aye

Lee Berry Sherman H. Braden

Lowell E. Brockman

Colonel A. Brooks Jr.

Weslie L. Brooks

Harry L. Buis

Cleo Cain

Roy L. Campbell

Bill G. Clark

Athel J. Cline

Millard O. Cline

Ross T. Collingsworth

George J. Davis

Harold D. Douglas

Edward G. Douglas

Neil England

John R. England

Nathan E. Fisher

Austin S. Francisco

Lonnie E. Grady

Lloyd M. Graves

Ernest Griffen

James E. Hamblin

James C. Harmon

Roy F. Hatfield

Henry A. Hopper

Samuel L. Houston

Neil E. Ingle

Ralph C. Jordan

Claude B. Keyes

Kels Laws

Conley M. Leach

Austin M. Long

John Manning

Tom Messer

Carl Minton

John H. Miracle

Owen Money Jr.

Jim C. Myers

Maynard L. Nunn

Edwin E. Overton

Cordell Partin

Everett W. Pierce

Lloyd J. Powers

Aaron Rains

George W. Ramsey

Carl R. Reece

Kenneth B. Robinson

Vernon W. Robinson

James M. Rogers

Ernest E. Seal

Elvert E. Shiflet

Edward R. Shugart Jr.

Roy W. Sivils

Riley L. Sutton

Clyde S. Taylor

Cecil C. Terry

Clarence Tinnel

Louis W. Treece

Harold C. Turpin

William Weaver

Daniel M. Weaver

Harold W. Welch

Pat M. Williams

Horace F. Wilson

A. F. Wolfenbarger

Woodrow W. Wright

John D. Yeary

Navy

William Brooks

Houston E. Edwards

Roscoe L. Fortner

Robert N. Johnson

Lillon B. Lynch

James T. Lynch Jr.

James C. Osborne

Charles H. Patterson

Harry L. Phelps

Auburn C. Sharp

Kermit C. Taylor

Otis M. Thompson

Cocke County

Army/Army Air Corps

Eston A. Baxter

Hal H. Baxter

Oliver F. Baxter

Joseph A. Brown

Swannie H. Burke

James D. Butler

Oliver R. Butler

Albert M. Campbell

Hugh M. Campbell

Hugh J. Carlisle Jr.

Cleve H. Carver

Darius R. Cody

Kenneth O. Crowe

Luther L. Cureton

Tom W. Daniels

Richard W. Dover

William S. Foster

Lucas Gentry

Charles E. Giles

Elmer J. Giles

Roy C. Greene

Milburn B. Hall

J. C. Hawk

Charles F. Hodge Jr.

Hollis J. Holt

Ivan F. Holt

Roy A. Johnson

Manyard Lackey

Ralph Laws

Troy W. Laws

Y. J. Leatherwood

Clifford Lewis

Manson Mathes

Howard H. Mathis

Charles L. McGaha, Medal of Honor recipient

Luther S. McGaha

John W. M. McMahan

James F. McMillon

Lloyd R. McNabb

Albert M. Olsakovsky

Jess W. O’Neil

John W. Ottinger

Ordway H. Padgett

Glenn H. Pearce

Fred F. Phillips

Lester Phillips

Samuel E. Phillips

Zack Phillips

Ike F. Price

James L. Ragan

Walter I. Ramsey

Isaac N. Reece

J. D. Shelton

Arthur M. Shults

Neil L. Shults

J. D. Smelcer

Elmer F. S. Stahlman

Charles M. Suggs

William R. Waller

David A. Williams

Ray Woody

Navy

Robin E. Allen

Mitchell Boley

Dallas A. Brown

Oscar Samples

Joseph L. Spratt

Robert Suttles

Clyde Williamson

Merchant Marines

Fredrick R. C. Stokely

Cumberland County

Army/Army Air Corps

Jesse C. Anderson

Doyle B. Ashburn

Sidney S. Barnes

Lloyd M. Barnett

Emmit L. Bolin

Clarence E. Bow

Andrew J. Bristow

Roscoe C. Brown

Douglas W. Burnett

Cecil G. Buttram

Jack Cannon

Walter Copeland

Harvey W. Coulter

Robert F. Daggett

Alfred T. Davis

Oscar W. Dixon

Cecil Elmore

General A. Elmore

James C. Fox

Frank Godsey

Wiley H. Hedgecoth

Willa Hood

Charles W. Hyder

Benton E. Jolley

James T. Kerley

Granville R. Kimbro

Conrad E. Kindrick

James D. King

David D. Lawson

S. Jack Lephew

Robert H. Lewis

James E. Losey Jr.

James E. Lowe

Andrew C. McCoy

Haskel E. McHaney

Carvel E. Moles

Donald V. Mooneyham

Olen R. Moore

Roy E. Nealon

Everett L. Norris

John Padgett

M. Luther Patton

John R. Pippin

Ernest C. Pugh

Charles C. Ray

Charles E. Scarbrough

James W. Scarbrough

Everett Smith

Lawrence B. Smith

Roy E. Smith

Noble T. Stevens

Charles M. Storie

Casto A. Swafford

Lester L. Tabor

Beecher L. Templeton

James H. Troutt

Hollis W. Welch

J. Mason Wood

Doyle P. Woody

Navy

Chester E. Hamby

Marshall L. Hassler

Clay L. Kilgore

Fred M. Rockwell

George F. Smith

John J. Smith

Thomas L. Turner

Albert V. Welch Jr.

Benjamin H. West Jr.

Marine Corps

James A. Finney

Everett R. Kerley

Robert L. Parsons

Clayton Robbins

Fentress County

Army/Army Air Corps

John D. Allred

Willard T. Allred

Lester E. Anderson

Lonzo E. Atkinson

Chester H. Beaty

William M. Beaty

Willie B. Beaty

Elmo Bertram

Normal Bilbrey

Fred J. Blevins

Don Bowden

Elzie Brown

Roy Carney

Andrew B. Chambers

Guy M. Choate

Houck H. Choate

Willie C. Choate

George W. Clark

Coleman B. Clemons

Lelon L. Cobble

Lindsey Cody

Clarence O. Cook

Caleb F. Crabtree

Charlie W. Crabtree

Delmer E. Crouch

Earl D. Davis

Willard C. Dossett

Walter Franklin

Edwin F. Frazier

Milton Hatfield

Noah P. Hensley

Walter C. Hicks

Lonzie W. Hurst

Raymond W. Hurst

Joe C. Isabell

Hurstle Jones

Lonnie W. Jones

Joe H. Ledbetter

William D. Mullinix

William K. Murray

Ivan E. Overstreet

Thomas L. Owens

Woodrow W. Owens

Carlie E. Perry

Thomas D. Pierce

Earnest C. Price

Charlie C. Ramsey

Willie R. Ramsey

Ergo T. Robbins

Ralph Slaven

Bethel Smith

John T. Smith Jr.

Quentin Smith

Marrion E. Stephens

James M. Summers

Ethridge Turner

Willard M. Upchurch

Ralph L. Wheaton

David M. Williams

Clarence E. Wilson

Haskel D. Winningham

Warren D. Wright

Walter E. York

Navy

Edgar B. Atkinson

Walter M. Ledford

Asby C. Linder

Egbert C. Norman

Cosby A. Tinch

Grainger County

Army/Army Air Corps

Paul E. Atkins

Thomas O. Beeler

Ray K. Beets

Clarence C. Cantwell

Thomas A. Chichester

Donald W. Cockrum

James H. Coffey

Jack T. Collette

Haskell Dalton

Willis R. Dalton

R. R. Douglass Jr.

Zenas N. Estes

Faine M. Doyal

Robert M. Foley

Sam M. Harrell

James Harville

Albert E. Isbell Jr.

Edward C. Jones Jr.

Ford L. Kitts

Dreuey Mallicoat

Dudley O. Nash

Doyle W. Needham

Neil G. Reagan

Henry E. Scearce

Fred H. Slaton Jr.

James V. Stalans

George L. Sweatt

Charlie M. Sykes

James C. Trent

Marvin Walker

Navy

William J. Greer

Thomas W. Hall

George E. Jones

Bernard F. Long

Horace J. Long

Carl D. Patterson

Greene County

Army/Army Air Corps

Theodore Aldridge

Bryson Ayers

Alex Bailey

Henry B. Baker

Joel R. Barlow

John R. Baskette

W. Emory Baughard

David F. Bible

Harry Blankenship

Ray F. Bowser

Charles F. Bradburn

Jack Brooks

George R. Brown

Marcus W. Brown

Henry L. Broyles

Raymond L. Broyles

Fay Cannon

Velma L. Cannon

Paul B. Carter

Eugene A. Chandler

William A. Cook

Clifford Cooter

Howard L. Cornwell

George D. Cox

Estel H. Crum

Hubert M. Cutshaw

Herbert C. Davenport Jr.

Billie B. Davis

Earl K. Dean

William T. Dean

Haskell C. Dearstone

Pelham E. DeWitt

George W. Dobbs

Roy L. Dolinger

David P. Duck

Wallace H. Dunbar

James R. Erwin

Henry Farnsworth

Clinton A. Franklin

Reece Gass

James F. Gray

James R. Gregg

Coleman Gunter

Herschel O. Hamblin

Charles E. Haney

Robert S. Haren

J. Carter Harmon

Estell G. Harris

Donald E. Hensley

David P. Hice

Johnny Hipps

Cannon Holt

Corbett Hope Jr.

Norville E. Ingle

John S. Irvine Jr.

Ralph Jackson

Robert W. Jennings

Fred Johnson

Herbert H. Johnson

Dale A. Jones

Derice O. Jones

Nick G. Jones

William J. Jones

William H. Justis

W. Carter Kenney

Elijah Kidwell

James S. Kilday

Fred M. Killion

Clyde V. Knisley Jr.

Raymond R. Lawing

Winston Lawing

Arlyn L. Lones

Clyde T. Long

Hamlin P. Lowry

William P. Malone

Earl W. McAmis

Christopher C. McIntosh

John C. Miller

Ellis A. Moore

James Moore

John T. Moore

Raleigh B. Moore

James V. Murray

Lacy C. Myers Jr.

Paul E. Myers

Clarence A. Nanney

Sylvester Norton

Roscoe L. Ottinger

Lewis F. Pardue

Grady Parker

Oscar R. Payne

Arthur C. Phillips

Ralph G. Phillips

Herman B. Pierce

Eugene Raby

Wiley E. Rader

Elmer E. Ramey

James G. Ramsey

Vaughn Reaves

Walter P. Renner

Clinton O. Ricker

Johnny C. Ricker

R. B. Ricker

Howard B. Ross

J.B. Rupert

Andrew J. Scalf

Ralph Scalf

Charles Shannon

Edgar Shepherd

Vern C. Shipley

Eugene Smith

Ralph W. Smith

Robert L. Smith

George D. Starnes

Frank Tame

Neal D. Thomas

Glen E. Tweed

Cleve H. Tweed

Richard Vaughn

Doyle D. Verran

Elgin T. Webb

Jacob A. White

Jess W. White

James C. Wilhoit

Charles W. Willett

Gurdine Wills

Jessie D. Wills

Horace J. Wood Jr.

Hugh E. Wright

Emory C. Yokely

Navy

Calvin C. Broyles

J. Glenn Chase

W. Newton Conway

Troy B. Fillers

Robert C. George

Rupert Greenlee

Ralph J. Gray

Charles R. Hartman

J. M. Franklin Hartman

Kenneth T. Lamons

George M. Ledbetter

Hooper E. McFarland

Dale McKay

Charlie H. Morrison

Charles M. Park

J. V. Poe

Billy F. Purgason

Roland O. Rich Jr.

Ernest M. Stokley

Hubert D. Thornburg

Charles W. Wattenbarger

Marine Corps

Ralph E. Cannon

James L. Chase

James E. Cosley

Earl F. Fair

Elbert L. Kinser, Medal of Honor recipient

Robert B. McIntosh

Ottie B. Sentelle

Hamblen County

Army/Army Air Corps

Orben B. Alley Jr.

Lilbern M. Bales

Earl Breeden

Cecil Brown

Clifford Bryan

Millard Cameron

William F. Cameron

James R. Campbell

French E. Claiborne

Wayland E. Cornwell

Floyd A. Cross

Charles T. Darnell

David K. Edwards II

George G. Evans

Jack J. Fine

John H. Franklin Jr.

Boyd M. Fullington

Thomas W. Gilley

Horace A. Gray

Robert Greene

John F. Hay

Clure H. Hodge

John W. Horton

Cecil Hux

Leroy Hyder

Joe F. Johns

James F. E. Johnson

Perry D. Jollay

Kyle B. Jones

William W. Kreis

Clyde H. Lampkin

Dewey K. Ledbetter

Frank McKinney

Walter R. McKinney

Ted McMahan

Eugene L. Moyers

Clarence Noe

Eugene H. Noe

Wayne D. Pratt

Albert Rauscher

Ernest E. Robertson

Robert L. Seal Jr.

Earl H. Seals

Joe Shockley

Leonard R. Shoun

George W. Shultz

Buford C. Simmons

Ralph H. Smith

James C. Talley

Clyde L. Thomas

Harold L. Vickers

James A. Waldrop

Lynn R. Walker

James C. West

Benjamin F. Wice

James D. Wilder

John A. Williams

Harold F. Wolfe

Lawrence B. Wyatt

Glen M. Yount

Navy

Rhea O. Boyd

John S. Dalton

Harold W. Massengill

James R. Morgan

Clyde Newberry Jr.

James M. Robertson

Marine Corps

Jess E. Harville

Merchant Marines

Ernest C. Lowry

Hamilton County

Army/Army Air Corps

John E. Abbott

Robert S. Abeel Jr.

Rufus Abercrombie

Richard H. Adair

James A. Adams

John T. Adams

William C. Adams

Houston C. Akins

William E. Alexander

Alton W. Allen

James H. Allen

Michael M. Allison

Robert L. Amiel

Henry Applin

Joe N. Armstrong

James A. Bacon Jr.

Edward A. Bagwell

Fred Bailey Jr.

Grover C. Bailey

Leonard D. Bailey

Bobby K. Baker

William T. Bales Jr.

Albert Barbee

Floyd W. Barker Jr.

Hubert O. Bass

Ralph T. Bass Jr.

Robert W. Baumgardner

James E. Bazemore

O. Earl Bazzell

George H. Bean

Jessie E. Bean

James J. Beene Jr.

James E. Bell

James T. Bell

Willis E. Bell

James D. Bender

Graham R. Betts

Berlin Biggs

Carl C. Blake

William Blake

James W. Blancett

H. M. Blanchard II

William L. Bone

Harold K. Bonine

Raymond J. Bork

Edward F. Boss

George Boston

James R. Boyd

G. Terrell Brand

Bernard A. Brannon

Claude Brewer

Hugh H. Brewer Jr.

George T. Bright

Nall Bright

Clifford Brown

Daniel H. Brown Jr.

Jesse J. Brown

Joe L. Brown

William J. Brown

Charles D. Burkhart

Grover Burnett

William H. Burns

Buol Burt

Samuel A. Bush

Wade H. Butler Jr.

John C. Byas

John B. Caldwell

Charles H. Campbell

Fred H. Campbell

R. A. Carmicheal

Roy D. Cate

Leonard O. Chadwick

Robert W. Chamberlain

Coy Chambers

David C. Chambers

Luther Chambers

David J. Chambliss

Fred D. Chandler

Thomas W. Chandler

Jack Childers

G. Stokes Christians

Ben H. Church

Herman Clark Jr.

Jack L. Clark

Otha Clark

Delmon J. Clayton

Paul W. Clayton

Warren G. Clift

William R. Clift

George W. Cline

Cleveland B. Coe

James R. Coffelt

Fred N. Coleman

Olon H. Coleman

Leonard R. Colville

Anthony Camposano

Charles M. Conley

John W. Conley

Glenn W. Connelly

Sam R. Connelly Jr.

Carl W. Cooke

Charles H. Coolidge MOH

Johnnie B. Cope

William M. Cope

Billy J. Cox

Charles T. Crane

Robert L. Crane

William G. Crawley

Robert W. Creighton

James R. Crockett

Jesse J. Cross Jr.

Victor L. Culberson

C. R. Cunningham Jr.

Claude M. Curtis Sr.

Paul W. Curtis Jr.

Claude B. Cuzzort

Clarence A. Dacus

Marvin N. Dansby

Henry C. Daughtery Jr.

Clifford M. Daugherty

Clyde J. Davis

Herbert C. Davis

John H. Davis

Ronald A. Davison

John H. Dean

Paul J. Dean

Harry T. Denney

Hoyt E. Dixon

Lee E. Dobson

Benjamin J. Dominik

David Dubrow

Euliss L. Duggan

George R. Duncan

Fred A. Durham

Henry C. Earl

Charlie L. Early

Ernest L. Early

Ernest Echols

Richard E. Edwards

Richard D. Elmore

Earl W. Elsea

Vernon O. Enders

Charles E. Etter

Samuel M. Fanburg

Raymond W. Fetterman

John H. Ficken Jr.

Eugene H. Finch

William T. Findley

Glenn D. Fischer

Adam Franklin

Clyde J. Friddell

Robert J. Frist

James A. Fuller

Thurman S. L. Gaddis

Claude R. Garmany Jr.

Wallace B. Garner

Erfurt J. Gentry

Jeff R. Gibbs

Gerald W. Gledhill

William D. Goodlet

Frank D. Goodwin Jr.

Harris A. Gould

Louis E. Graham

Adam S. Grant

Frederick M. Grayson

James P. Greene Jr.

Roy W. Gregory

Robert L. Griswold

Frank H. Grooms

Milton Gross

George M. Guy

Marion O. Hagan Jr.

Calvin H. Hale

Thomas E. Hale

John D. Hall

Robert L. Hall Jr.

Samuel N. Hall

Jack W. Hammel

Robert G. Hampton

Oscar Handly Jr.

Arry J. Hanes

C. Robert Hankins

Samuel F. Hanssard Jr.

Tommie M. Harden

Walter Hardyman Jr.

Harry L. Harper

Tennyson C. Harrell

Campbell L. Harris

Harold L. Harris

Bethel Harrison

Clarence J. Hawkins

John W. Hawkins

Warren H. Hayden

L. G. Hensley Jr.

Samson Hershfield

Leon Hickman

Kenneth D. Hicks

William Hickson Jr.

Edward E. Hildebrand

Newton M. Hilliard

Charles Hiltz

Floyd L. Hipp Jr.

Wallace H. Hixon

Richard E. Holland

Herbert N. Hollis Jr.

William K. Holmes

Walter A. Holt

Henry R. Howard Jr.

William H. Hoyt Jr.

Thomas O. Hudson

Evan P. Hughes

Raymond V. Hunter

Harold W. Hutcherson

Kenneth L. Jackson

Leonard L. James

Grady L. Johnson

Richard H. Johnson Jr.

Julian S. Johnston

Bert E. Kaylor

John Keef

Albert G. Kelly

Eugene D. Kelly

Ola B. Kelso Jr.

Reuben L. Killian

Richard H. Kimball

John M. King

William C. Kinley

John M. Kirkland

Charles B. Krause

John L. Lackey

Eugene H. Lambdin

J. P. Lancaster Jr.

Melvin O. Lancaster

Raymond F. Lancaster

Earl E. Landreth

James W. Lanier

Dewey A. Lappin

T. C. Lawhorn

James L. Lawson

Kirk E. Lawson

Fred T. Ledford

Raymond O. Ledford

Ralph H. Leverette

Eddie L. Levi

Robert D. Levy

Lake Lewis

Marvin N. Lewis Jr.

Donald R. Linam

Benjamin F. Lingerfelt Jr.

Charlie R. Little

John A. Llewellyn

Joe W. Loftis Jr.

Clarence W. Long

Donald L. Long

Eulis R. Long

William H. Lowery

Willard L. Lowman

Brents M. Lowry Jr.

Harry M. Lupher Jr.

Ballard Lyerly

Henry M. Madaris Jr.

Jewel C. Maddox

Wilson Maddox

Harold G. Manning

Leslie A. Manning

George Mannon

Theodore G. Martin

William L. Massey

Marshall E. Masterson

Charles E. Matthews

George R. Maupin

Oliver E. Mayo

William K. Mayo

Walter R. McBee

J. Nelson McBrayer

Johnnie V. McClelland

C. K. McClure Jr.

Homer McClure

John W. McCluskey

Louis S. McCullohs

Robert C. McGee

William T. McKenna Jr.

Douglas G. McMillin

Gano E. McPherson Jr.

L. A. McWhorter Jr.

John T. McWilliams

Lawrence W. Medlin

Elmer L. Miles

Albert Miller

Gaines I. Milligan

James B. Milligan

Clark W. Mills

W. Scott Milne

David T. Minor

Homer J. Mitts Jr.

James L. Moody

Clarence Mooneyham Jr.

Frank Moore

Thomas J. Moore Jr.

Travis L. Moore

Walter B. Moore Jr.

James S. Morgan

Joe D. Morris

Robert C. Morrison Jr.

Henry B. Mosely

James W. Moyer

George D. Mullins

Marion E. Murphy Jr.

Joseph A. Neal Jr.

Hadley Neff

Henry A. Nichols

Clarence E. Nolan

Gerkin C. Norris Jr.

Berlin G. Oakes

Thomas D. Oles

Ernest D. O’Neal

George E. Orr

Robert F. Pace Jr.

Mack C. Pardue Jr.

Charles H. Park

Norman R. Parlier

Groover W. Partin

Robbins Patton

Charles C. Payne

Harold Payne

Hobson A. Pearson

Harvey O. Pennington

David W. Peters

Mamerd E. Phillips

James E. Pickett

Reed B. Pickett

Jack E. Pinion

William E. Pinion

Layton W. Pippin

Fred Poole

James H. Pratchard

Charlie W. Presly

Hoyt C. Prince Jr.

H. Kenneth Pryor

Hubert Pullins

Willard M. Radford

Robert B. Randle

James W. Rawlings

George W. Ray

Charles R. Reeves

Marvin K. Rex

Charles E. Rhodes

Everette E. Ricketts

Carl F. Roberson

Carson M. Roberts

Noah B. Roberts

Paul A. Roberts

William R. Roberts

William J. Robinson

Lester C. Rogers

William A. Rogers

William B. Rogers

Alvin R. Rollins

Robert S. Romines

Albert L. Rose

John S. Rose

Sanford G. Roy

L. Raymond Runyan

James W. Russell

Thomas J. Ryan Jr.

Ernest J. Sampley

Cleo Sanders

Frank T. Saunders Jr.

David O. Schoocraft

Richard A. Scoggins

Jasper N. Scott

Simeon J. Seals

Charles R. Seay

John B. Selman

William H. Settles

Charles T. Severs

Robert M. Shannon

John E. Sharp

Frank E. Shell

Wallace B. Shipplett

James G. Sims

John G. Sims

James Sivley

William J. Sizemore

Charles E. Skipper

Willis A. Smartt Sr.

Willard D. Smiddie

Albert Smith

Edward M. Smith

Ernest R. Smith

G. H. Miller Smith

Gene M. Smith

G. Hershell Smith

Gordon D. Smith

Johnnie C. Smith

Lawrence D. Smith

Malcolm H. Smith

Russell R. Smith

William R. Smith

Woodrow W. Smith

Samuel Spector

Floyd M. Spray

Robert A. Springer

Horace F. St. Johns

Wales O. Standifer

William T. Standifer

Carlyle L. Stevens

George M. Stewart

Leroy M. Sullivan

Edward G. Taliaferro

James S. Tallent

Beacher F. Taylor

Carl P. Teague

J. B. Thomas

Walter H. Thompson

George P. Toft

Orville M. Tollett

Floyd A. Tudor

James L. Turner Jr.

Thomas O. Tyner Jr.

Alvin W. Vanzant

Albert I. Vanzant Jr.

William T. Walden

Miles N. Walker

William A. Walker

Fred J. Walley

Henry P. Walley

B. Glenn Warbington

Joseph S. Wattles

Charles A. J. Webster

James T. Westfield

William C. Wheat Jr.

Vernon E. Wheeler

Joseph L. Whitehead

William P. Wilhoite

Thomas J. Wilkins

Clarence E. Williams

Dexter D. Williams

W. L. Williamson Jr.

Edward T. Wilson

Manuel B. Wilson

Roland B. Wofford

Joe C. Wolfe

Thomas F. Woodhead

Raymond E. Wright

W. Garnett Wright

Navy

Isaiah Ash Jr.

John C. Baker

Albert J. Banther

William R. Barger

Otis B. Barnes

Harry F. Bauer

Ernest F. Bennett

John H. Binns

Garnet H. Bowlin

Marshall S. Boyd

Robert L. Brinkley

Ralph W. Broom

Alex J. Brown

John S. Buckner

John W. Burden

Homer L. Cain

Clifford E. Camp Jr.

William B. Carroll

Willie F. Davis

Samuel H. Deakins

James P. Dean

James L. Deatheridge

William E. Dorsey

John H. Dotson

Frank B. Earp Jr.

Van L. Eastland

James H. Foster

Andrew J. Gandy

Paul F. Goodman

Donald H. Greene

James R. Griswold

Roger W. Gunn

Paul A. Hanes

Edward E. Harris

J. D. Harris Jr.

William P. Hemphill Jr.

Andrew J. Holloway

Carl D. Houser

Francis P. Hubbuch

Lawrence H. Jackson

William G. Jamison

Henry C. Joiner

Frederick D. Jones

Alex M. Kendrick

Reuben G. Kerby

Charnold A. Kerley

Gordon B. Lane

George S. Lewellyn

James R. London

Edward J. Matherley

William F. McKibben

Harrison E. McMillen

Luther Miller Jr.

Wendell T. Moffitt

Jerry S. Monds

Barney C. Morgan

Lester C. Mullins

Perry L. Oliver

Milo G. Parker Jr.

Graham S. Parten

K. C. Patterson

Samuel W. Peebles Jr.

Frank H.Pennybacker

Grover G. Phillips

James H. Reavley

Alphonzo Reese

John L. Rigsby

Bill E. Ritchie

Joe W. Roberts

Elmer E. Robinson

Ernest L. Ross

Ralph J. Sageser

Powell T. Saterfield

Anthony B. Shirley Jr.

George W. Shoemaker

Jules J. Sims

Able L. J. Smith

Horace L. Smith

Clyde E. Stephens

William R. Stubblefield

William E. Stulce

William L. Thomas Jr.

Robert H. Thorpe

Fred W. Tittsworth

Neal Trotter Jr.

Ernest E. Ulrickson

John E. Wagner

Woodrow Washington Jr.

Norman E. Williams

James C. Wilson

Joseph R. Wilson

Robert E. Wilson

Walter A. Witt Jr.

Lawrence C. Womack

Marine Corps

A. C. Adams

Michael E. Amar

Joseph H. Arnold

Erial W. Bledsoe

Joe W. Browning

Robert W. Callahan

Thomas H. Cooper

Hugh S. Daniel

Dalmos E. Eldridge

William F. Eldridge

W. Harding Elsea

Carey A. Evans

James C. Fine

James H. Foley Jr.

Thomas F. Hayes

William J. Herriott

Aaron F. Jackson

James R. Jennings III

Winfred C. Jones

Frederick C. Knittle

Dan M. Lamb

Harry C. Lang

Charles E. Lynn

Robert L. Manning

Clyde E. McDaniel

James E. McMillan

Joseph I. McWhorter

Ralph M. Miller

Andrew D. Mynatt

Leon E. O’Daniel

William H. Odell Jr.

Thomas E. Park

John J. Poe

Bethel A. D. Rich

Carlton L. Satterfield

William E. Satterfield

William G. Simmons

Lewis O. Starr

James P. Walsh

Coast Guard

Burl D. Underwood

Merchant Marines

John S. Buckner

Hancock County

Army/Army Air Corps

Joe T. Barnes

Earl L. Bloomer

Ellis S. Bowlin

Eugene H. Brewer

Joe E. Carpenter

Paul H. Greene

Edgar A. Edens

Hammie F. Moore

Allen H. Pridemore

Clure D. Singleton

Johnnie R. Smith

J. D. Wallen

Lawrence W. Willis

Earl S. Yount

Navy

Andy G. Johnson

Marine Corps

William F. Cavin

Hawkins County

Army/Army Air Corps

Fred E. Ball

Charles R. Bledsoe

Jesse J. Bledsoe

William H. Boyd

George H. Brewer

Leroy Brobeck

Rudolph Burton

Ernest G. Byrd

Robert R. Caldwell

Lawrence E. Carmack

Johnny D. Carmichael

Raymond Carpenter

Evert K. Carter

Marion G. Collier

James T. Cooper

Harvey Crawford

Charles D. Dalton

Jack H. Davis

Patrick H. Davis Jr.

Sherrill A. Davis

Denzel D. Dykes

Lee O. Epps

Francis P. Everhart

John J. Ferrell

Griffeth H. Fort

Earl J. Gilley

Loyd Goins

O. B. Greenway

James E. Gross

Claude C. Henegar

Carl E. Hensley

Willie G. Herron

Carl M. Hickman

Thomas J. Hill

John W. Hodges

Henry C. Holt

Carl E. Hughes

Hubert L. Hughes

Charles R. Jeffers

Lester Jones

Millard Lawson

Willard R. Lee

James E. Light

Robert K. Looney Jr.

Miller K. Manis

Charles R. Marsh

Troy E. Marshall

J. D. Mayo

Andrew McCloud

Mack R. Mellon

Joseph C. Mooney

Frank H. Noe

Fred Pratt

Lewis E. Price

Silas M. Price Jr.

Western Price

Carry A. Quillen

Gale M. Richardson

Calvin C. Rowland

Sims A. Rowland

Charles H. Rush

Bill H. Russell

Roy L. Ryans

Ray R. Scism

William L. Sensabaugh

Delma Smith

Elmer L. Smith

Floyd B. Smith

James B. Smith

Luther R. Smith

James H. Sullivan

Herbert H. Swofford

Richard B. Thompson

Carl H. Trent

Clinton A. Trent

William L. Trent Jr.

Eugene Walker

Rufus R. Webb

Heiskell M. Williams

Navy

Lewis E. Christian Jr.

William E. McCravy

Marine Corps

Paul E. Armstrong

William J. Bailey

Joseph C. Brewer

Jess W. Bright

Gale W. Charles

Henry N. Dickenson

J. Dewey Marsh

Coast Guard

Ernest O. Gillenwaters

Jefferson County

Army/Army Air Corps

Burl W. Ailey

Robert L. Arnold

Guy E. Bailey

James C. Bailey

Alvin L. Ballinger

Willis W. Bettis

John W. Bills

James O. Black

Raymond H. Bolin

Paul R. Brewer

Benjamin H. Britt

Charles A. Brogden

Doyle L. Brown

Thomas E. Burchfield

James L. Cain

George A. Cannon

James C. Carmichael Jr.

Melvin M. Carter

Winford D. Cate

John B. Clevenger

Thomas C. Cockrum

James C. Coleman

Gilbert N. Couch Jr.

Houston N. Cox

Neil W. Deniston

Charles A. Elwood Jr.

Arley B. French

James N. Frye

Robert B. Haworth

James T. Hayes

Oliver L. Heck

Earl E. Hickle

Jack L. Hill

Halmond L. Howard Jr.

Roy T. Jaynes Jr.

George R. K. Jenkins

Claud Johnson

Roy R. Kanipe

Luther W. Keirsey

John P. Kerr

William C. Kimbrough

William A. Love

George T. Malone

Earl H. McCoig

Max Miller

James C. Morgan

Thomas S. Morie

Ray T. Murphy

John F. Murray

George F. Nelson

Roy J. Newman

Herman H. Perkey

Caslee E. Pruitt

Paul E. Pruitt

James F. Rector

James H. Reese

Samuel F. Reneau

Willie G. Reneau

William F. Repass

Charles E. Rines

Lyle B. Roach

Zack Romines

Joseph A. Shell

Preston K. Smith

William H. Smith

John A. Stiles

Willie L. Stubbs

Ira K. Swaggerty Jr.

Blair A. Talley

Thomas E. Taylor

Ralph Thomas

Norman J. Tipton

James D. Tracy

John H. Underwood

James L. Vance

Clarence B. Varnell

James S. Vaught

Claude Vineyard

John H. Walston

Ray E. Walters

Lester B. Webb

Robert Y. Wheeler

William R. Wiles

George E. Wilkerson

Herbert G. Williams

Navy

Paul M. Brooks

J. H. Donald Ellison

Urstle C. Keck

Harold D. Lacy

William C. Looney

John C. Owen Jr.

James W. Repass Jr.

Buford M. Stallings

Marine Corps

Tom B. Chrisman

James L. Moyers

Paul E. Pratt

Coast Guard

Louis M. Goan

Johnson County

Army/Army Air Corps

George F. Barry

Wayne D. Brooks

William A. Cornett Jr.

John W. Cox

Cecil D. Culver

Lee L. Dickens

Joseph S. Dillenger

Carrol B. Evans

James L. Evans

James E. Forrester

Alfred D. Fritts

Ray C. Fritts

J. C. Gentry

Walter W. Gentry

Avery M. Greer

John H. Hamilton

Delmar L. Hand

Nelson O. Harmon

Arthur B. Hodge

Roderick B. Horn

Luther Jenkins

Victor E. Kirby

Byron C. Lewis

Basil P. Littleton

Burman H. Maine

Cecil M. May

William D. McCloud

James W. McCoy

James W. Morefield

William R. Noland

Walter B. Payne

Joseph F. Pennington

James S. Phillippi

Dwight L. Shupe

Joe B. Snyder

Floyd G. Stout

Joe V. Tester

W. Wade Wagner

Charles E. Waters

Ralph E. Whiteley

D. W. Wilson Jr.

William J. Wray

Navy

Dallace D. Cable

Wallace H. Cable

Alvin B. Clawson

Dallas Eggers

Marine Corps

Justin C. Walsh

Knox County

Army/Army Air Corps

James L. Aaron

George Adams

James G. Allen Jr.

Ivan A. Andes

Carl J. Anderson

Calvin L. Anthes

Sam M. Armetta

Ralph G. Armstrong

James C. Atchley

John D. Austin

Herbert C. Babelay

James L. Badgett

Hartsell L. Bailes

Gilbert H. Bailie

Frank H. Ball Jr.

John G. Banner

Walter M. Banner

Wilson B. Barker Jr.

James A. Barrickman

Fred B. Bates

John L. Bean

John E. Bell

William R. Best

Charles H. Black

John H. Blackburn

Earl L. Blair

Lester F. Blalock

Walter N. Blaufeld Jr.

Grady H. Blazier

William W. Bonner

Nicholls W. Bowden Jr.

George L. Bowerman

Jack L. Bowers

James A. Breeden

Paul U. Brewer

Raymond U. Bright

Archlious B. Brogdon

Mayford D. Brooks

Clofus R. Bunch

James L. Burgin

Thomas H. Burgin

Walter E. Burnett Jr.

Gerald C. Burton

John T. Byerly

Charles W. Byrd

Lee R. Capps

Herman C. Carey

Edward B. Carroll

James W. Cash

Howard M. Castleberry

Joe E. Cathey

Frank H. Caylor Jr.

Robert L. Chambers Jr.

Robert P. Chandler Jr.

Wilfred T. Chandler

John N. Childress

William Chrisman

Frank M. Clabough

Lester G. Clark

Wyman K. Clark

Charles R. Clarke Jr.

Roy E. Clayton

Esley Clemons Jr.

Eugene B. Clifton

Gerome Cline

Henry T. Clowers

Shelley C. Coffey

Hector Coffin III

Alvin W. Coffman

Paul C. Coile

Leroy H. Cole

W. F. Collingsworth Jr.

Noah V. Collins

Richard H. Colvin

Cecil Combest

James R. Conner

Homer C. Conway

Melvin O. Cooper

Otis E. Cooper

Raymond L. Cooper

Roy K. Coppenger

Clyde R. Corum

Edward F. Cothren Jr.

David M. Coulter

Lester W. V. Covington

Matt T. Coward

Marion B. Cox

Monroe H. Cox

Brown A. Craig

John H. Crum

Clifford C. Cruze

Kenneth A. Cruze

William H. Cruze

Herbert B. Cummings

Perry E. Cunningham

Harry L. Curnutt

William T. Dalton Jr.

Walter E. Davis

William J. Davis

Warren M. DeMarcus

Francis T. DeVane

Boyd R. Derreberry

Steward R. Dickey Jr.

Edgar C. Dodson

Walter E. Dooley

Hugh W. Douglas

Thomas B. Drinnen

Earl S. Dunn

Hollis E. Dunn

Harless Dyer

Porter H. Dyer

Charles B. Easley

Murrell W. Eckle

Sam L. Ellis

James A. Ellison

Karl R. Elza

Clifford L. Fain

Earl F. Farmer

Ralph H. Faulkner

Frank J. Feeman

Lincoln A. Fielden

John Fine

Fred C. Ford

Walter A. Ford

Charles E. Fox

James H. Ford

Louis O. Fox

David Francis

Louis Francis Jr.

Philip Francis

Paul A. Freels

Richard L. Furgerson

Ralph E. Gaddis

Frederick A. Gamble

Lester J. Gardner

Ben D. Gatliff

Edward R. Gentry

Fred H. Geyer III

James D. Gilbert

James D. Gilbert

James C. Glover

Lewis F. Goddard

Arthur L. Goolsbe

Hugh S. Gosnell

Harold R. Gossage

Ralph E. Graves

Virgil R. Graves

Millard C. Gray

Jack Green

Lonnie Green Jr.

Onie J. Grodeman

Edward C. Grooms

Eugene Grosclose

Norman Gunn

Elmer B. Hackworth

Jack Haire

Lawrence F. Haire

Francis L. Hall

J. Grayson Halliburton III

Frank Hamilton

Leroy J. Hansard

Earnest Hanson

William R. Harbison

William E. Harmon

Edward L. Harris

James D. Harris

Julius Harris

Vernon M. Harris

Kenneth B. Hart

Charles Hatmaker

Charles W. Hayes

Clifford H. Headrick

George L. Heath

Charles Hedgecock

Edward L. Henderson

Charles H. Henley Jr.

Ulysses S. Henry

John R. Hensley

Roscoe O. Hensley

Billy F. Hewitt

James G. Hicks Jr.

Karl K. Hicks Jr.

Robert C. Hoard

Walter M. Horner

Charles R. Hudson

Jack D. Huff

James C. Hull

C. C. Franklin Hundley

John D. Hunt

Thomas J. Hunt

Albert P. Hurst

Walter Huskey

Wendell P. Imes

Charles B. Irwin

Murrell D. Ivens

John K. Jarnigan

Robert M. Jenkins

Samuel E. Jett

Arthur E. Johnson

Edward F. Johnson

John W. Johnson

John B. Johnson

Charles D. Johnston

Glen E. Joiner

Hugh J. Jones Jr.

Roy D. Jones

William M. Julian Jr.

Elmer Keck

Edward F. Keesling

Benjamin H. Kelley Jr.

Edward Kemp Jr.

James C. Kennedy

William A. Kennedy Jr.

Dwight C. Key Jr.

Bert L. Kidd Jr.

William L. Killian

Orville R. King

William J. Kirby

Leroy Kline

Walter B. Knight

William W. Kreis

William C. Lambert

James T. Land

Anderson F. Lane Jr.

McKinley B. Lane

Rudolph L. Lane

Wallace Lauderback

Wesley T. Lawson

Jay V. Ledgerwood Jr.

Edgar F. Lennon Jr.

Clarence H. Lilly

George E. Lindley

Lewis N. Lindsey

Almer D. Lister

Howard E. Long

James D. Long

Odell Long

Alvin M. Lowe

Romie E. Loy

John A. Lyle Jr.

Hoyle E. Majors

George H. Manning

James E. Manuel

John D. Maples

Paul Maples

Sherman W. Maples

Francis J. Martin

Jack H. Martin

James W. Martin

William H. Mary Jr.

Orbin L. Mason

Cecil L. McCloud

Robert S. McCook

Arthur R. McCoy

Berney H. McCoy

Earl C. McCoy

Paul C. McCoy

Joe R. McCready

Hugh H. McCutchan Jr.

C. J. McDaniel Jr.

James V. McDaniel

Wilson J. McDonald

Charles E. McElyea

Raymond S. McElyea

Milous McEntyre

Ralph L. McFall

Troy A. McGill, Medal of Honor recipient

Tomas J. McHarris

Bill A. McMillan

Bayless C. McMillan

Alfred L. Meadows

James O. Merriman

Charles A. Merritt

Marvin L. Merritt

James R. Miller

Leroy Miller

Logan C. Miller

Loyd W. Miller

Robert R. Miller

Robert W. Mills

Richard Minch

William E. Minton

Donald M. Mitchell

Troy A. Monday

Raymond E. Moore

D. G. Morrissey Jr.

Joe Moss

Elmer E. Mullins

Alva C. Murphy

Dewey C. Murphy

James A. Murrian Jr.

Willard E. Myers

Jack W. Naugher

William R. Neely

William H. Nelson

Luther L. Newcomb

William H. Newman

Frank S. Norris Jr.

John A. Norris Jr.

Howard V. Norvell

Samuel L. Ogden

Claude L. Ogle

Junior F. Ott

Charles D. Ottinger

Horace D. A. Owens

Charles W. Pack

John W. Parker

Roy M. Parker

Wayne A. Parkey Jr.

Rayford C. Paskell

Henry C. Patrick III

Glenn W. Patton

Ross W. Perrin Jr.

Ross H. Peterson

Claude J. Pettiford

Lambreth A. Phifer

Robert M. Phillips

Carl E. Pierce

John H. Pinkerton

Clifford H. Pitts

William E. Porter

W.H. Porterfield

Samuel K. Prater

George W. M. Pratt

William O. Pratt

James H. Presnell Jr.

Albert T. Pridemore

Kenneth R. Rader

Joe Ramsey

George E. Ray

Charles F. Renfro

William H. Renfro

Ralph B. Richey

Robert H. Rimmer Jr.

Harold E. Roberts

Johnson F. Roberts

Thomas T. Roberts

Joe A. Robinson

Arthur F. Rochat

Allan L. Roche

Howard O. Romines

Eugene W. N. Roop

Carl B. Rose

Charles H. Rose Jr.

Jack W. Rose

Earl Rutherford

J. D. Sanders

John W. Sands

Roy M. Satterfield

Frank C. Scarbrough

Harry E. Scarlett

James C. Scruggs

Virgil R. Seeber

Willis G. Shankles

Floyd J. Sharp Jr.

Lou G. Sheddan Jr.

James E. Shipley

Robert Short

Cleo H. Shuler

Elmer Singleton

Jay M. Sink Jr.

Thomas G. Sisson

Beauford L. Smelser

Clarence A. Smeltzer

Daniel B. Smith

Eugene A. Smith

George Smith Jr.

Hoyle J. Smith

John R. Smith

Kennith L. Smith

Nelson W. Smith

Peyton M. Smith Jr.

William K. Smith

Kenneth H. Snyder

Frank D. Solomon

Ples J. Solomon

Fred H. Sotherland

Lemuel C. Spurgeon

Elbert P. Stalcup

John D. Stallings

Walter F. Standridge

Clinton G. Stevenson

George B. Stewart

Horace E. Stewart Jr.

James M. Still Jr.

Paul S. Stout

Wiley O. Stroup

Fred Suffridge

Theodore Sunderland

Edward C. Swaggerty

Robert E. Swaggerty

Willaford S. Swan

J. H. Swanner

Harold E. Talbott

Robert L. Talley

Arbeth L. Taylor

Charles Taylor

Forrest D. Taylor

B. H. Testerman Jr.

Leroy R. Thomas

Charles L. Thompson

Charles T. Thompson

Adrian M. Tindell

Charles E. Tipton

Howard W. Tipton

Marl A. Tipton

Harris C. Tonkin

David D. Townsend

Lloyd E. Troutt

Jobe Troxler

Harris A. Tucker

Willis N. Tucker

Charles A. Valentine

Carl A. Vineyard

John A. Waggoner

Samuel H. Waggoner

Noble D. Wagoner

Millard Wakefield

Robert C. Wallace Jr.

Robert T. Wallace

Jack L. Waller

Harry R. Wayland

Roy L. Webber

Daniel F. Welch

J. C. West

Warren J. West

Harold H. White

William W. White

Jack E. Williams

James B. Williams

Charles T. Wilson

Herman C. Wilson

William L. Wilson

Henry J. Wingfield

Elbert G. Wood Jr.

Raymond W. Worsham Jr.

Charles R. Wright Jr.

Charles A. Wright

Leonard Wright

Wade E. Wright

James R. Wyatt

Navy

Paul A. Anderson

John J. Angle

Karl P. Baum

Jerome Bernstein

Baldwin Boone

James L. Bridges

Robert L. Browder

Sam W. Brown

Charles W. Brumley

Earnest V. Bryant

Sedrie B. Bull

Preston L. Bunch

Paul R. Burnette

Samuel Cantrell

Earl Cheatham

Bobby E. Cloud

Pat L. Cross

Claude B. Culvahouse

Bernard H. Davis

Charles L. Echols Jr.

Clarence F. Edmunds

William G. Essex

Charles E. Eubanks

Richard D. Foust

James F. Frost

James W. Greene

Elijah H. Haggard Jr.

Cecil M. Henley

Earl O. Henry

Arnett L. Hodge

Harry Hubbs Jr.

Claude R. Huffman

James E. Hurst

Martin L. Jeanes

Andley E. Johnson

Stanley F. Jones

Harold P. Jordan

Herbert Julian

John A. Keller

Gordon B. King

J. Lester Llewellyn

James F. Lowery Jr.

Milford C. Martin

Robert H. McMahan

John B. McPherson

James E. Medley

Jarvis B. Mellon

Glenn E. Miller

Whitman S. Miller

Ford P. Mitchell

Kyle C. Moore

Albert K. Murrian

Kenneth J. Myers

James P. Mynatt

Clifford S. Nuckles

Alexander A. Oglesby

Edward S. Osborn

James C. Parker

William E. Parsley

William F. Paschal

William H. Patrick

Leelon T. Phillips

Roy Prater

William Rice

Benjamin T. Ricketts

Claude W. Roberts

Harold L. Rose

Joseph R. Sampson

Leon H. Sapanas

Wilton E. Schmidt

Harrison D. Shaw

Leroy Shelby

Jack T. Shirley

Eldon Singleton

Clarence E. Smith

James A. Smith

Thomas J. Stiles

Carl J. Strong

Glenn A. Tillett

Carey L. Underwood

Fred E. Ware

Earl L. Warren

Bruce E. Weaver

Buddy J. Wells

John F. Whillock

Dave E. Williamson

Theodore Wolfenbarger

John W. Wood Jr.

Marine Corps

Wesley H. Baker

Petie H. Barber

Phillip L. Beeler

Charles M. Blair

Alexander Bonnyman Jr., Medal of Honor recipient

Charles W. Bray

John H. Brown

Wilbert F. Carmichael

James A. Cockrum

Cecil A. Coppock

Gene W. Cox

Herbert L. Davis

Calvin C. Day

Fred W. Donaldson

Orville A. Dunaway

Paul J. Fitzgerald

Lloyd C. Goolsbe

Edward W. Herron

Owen E. Hoover

James R. Hutchens Jr.

Newton T. James Jr.

Jack W. Kelley

John R. Lilly

Robert J. Lusk

John W. Mahan

Richard P. McCurry

C. Lawrence McNeil

George M. Parrish Jr.

Bill N. Pope

Benjamin S. Preston Jr.

John Rogers

Mack E. Sanders

Carl J. Sentell

Robert C. Smith

Cecil V. Stone Jr.

Ralph E. Vise

Glenn A. Watson

Roy C. Wilkerson

Loudon County

Army/Army Air Corps

Virgil L. Bivens

John W. Bliscerd

Gordon L. Brookshear

Maynard L. Carmack

William W. Cooper

Sherman L. Cummings

Edward H. Cunningham

Raymond J. Davis

Glen L. Dixon

Clarence E. Easter

Robert J. Francis

George E. French

Raymond C. Hair

George W. Halzel

Charles A. Harp

Benjamin F. Harrison

Dwight E. Harvey

Luther D. Haskins

Harold E. Hedrick

James U. Housley

Arthur B. Houston

Henry M. Huff

James R. Huff

William E. Isbill

Kenneth H. Jaynes

James R. Johnson

James A. Julian

John E. Lane

Charles W. Large

Joe C. Lett

Allen C. Luttrell

John J. Lutz Jr.

Nuel W. McDonald

Samuel McInturff Jr.

Roy A. Mills

Ivan F. Morell

Oliver Morton

Allen A. Murr

George J. Nichols

James W. Oody

W. N. Perkey Jr.

John T. Perkins

Conrad C. Perryman

Henry E. O. Phibbs

Kenneth R. Pickell

George W. Purdy

Ola B. Quillen

Cletis F. Ratledge

Roger D. Scarbrough

William A.N. Shelton

McDonald Shubert

James P. Smith

Roy Sparks Jr.

Robert V. Turpin

Ben Viars

Joe A. Vinyard

Oran L. Watts

Walter E. Wells

James A. Woody

Navy

Robert L. Bailey

Thomas E. Barger

Paul R. Campbell

Grant U. Dawn

Roy T. Edmonds

Joseph K. Harper

Joseph C. Helton Jr.

Lawrence N. Jackson

Raymond R. Lovelace

Paul B. Vaughn Jr.

Marine Corps

William H. Henson

Wayne J. King

William H. Limburg

Marion County

Army/Army Air Corps

Garland S. Anderson

Vincent S. Aycock

Norman T. Bayne

William T. Blansett

Edward F. Blansett

Robert L. Brown

Estle L. Colvin

Lancle B. Condra

Raymond H. Cooley, Medal of Honor recipient

Buford G. Cooper

Gilbert H. Coppinger Jr.

John L. Curtis

Paul G. Curtis

Tommy Davidson

John P. Dawkins

Clarence A. Durham

Chester G. Floyd

James H. Floyd

Arthur K. Goins

Herman C. Griffith

William R. Harris

Sam T. Haskew

Sam B. Henry

Silas L. Jenkins

George T. Johnson

Oscar Jones

Jack R. Keith

Harlie E. Kilgore

William R. Kilgore

Fred A. Lawson

Alex H. Lofty Jr.

Charles L. Mason

Homer J. Melton

Nubert R. Miles

Hubert Murray

Oscar Owens

James G. Parker

William A. Peardon

Neill M. Ray

Robert L. Ridge

Richard Roberson

Henry E. Rogers

James A. Seay

Homer L. Slaughter

Harold H. Spears

Holdman L. Tanner

William G. Thomas

William W. Troxell

Jake Walden

James R. West

Lloyd D. White

J. T. Wiggins

Mack W. Wileman

Navy

T. Benton Allen

Leslie G. Alley

Grady L. Davis

Charles S. Haley

Oliver Hass

Ralph H. Holloway

Thomas H. Jordan

Albert A. Legg

Clifford C. Owensby

Robert C. Pennington Jr.

Aulton N. Phillips Sr.

Waymon L. Pope

Henry E. Smith

Charles W. Talley

Marine Corps

Henry Andregg Jr.

McMinn County

Army/Army Air Corps

Vernell Anderson

Joel T. Armstrong

James W. Bates

Lawrence Bayless

Jackson R. Bohannon

James A. Bowers

Claudie Brewer

William C. Brock

Jack K. Brown

Amos O. Buckner

James P. Burnett

Charles S. Burnette

Eugene Cantrell

Denver R. Casteel

Johnnie Casteel

Kenneth H. Casteel

Arthur R. Clayton

Clayton H. Davis

James R. Davis

John A. Derrick

Robert Ditmore

Vernon L. Dockery

John L. Elliott

Glen B. Evans

Clarence T. Filyaw

James E. Giles

Ruel H. Goodman

Earl S. Green

James C. Guffey

Albert L. Harrell

Oliver H. Hicks Jr.

David L. Hutsell

Paul H. Hutsell

Arnold J. Hyde

James T. Ingram

Samuel B. Isbell

Junior L. Jackson

Kinnie E. Jamerson

David N. Jerless

Cyril W. Jones Jr.

James C. Lane

Charles H. Lankford

Edwin K. Lankford

William H. Lansdon

Ralph A. Lattimore

H. Royston Lawson

Johnnie E. Liles

John A. Liner

Clarence E. Lipps

Hugh V. Lipps

Harry D. Long

Arlie E. Malone

Benjamin F. McCamish Jr.

Hilburn McCormick

Harry McMahan

William F. McNutt

Robert J. Melton

William C. Miller

Edward Montgomery

Frank C. Newberry

J. David Oliphant

Earl Oliver

Hubert F. Padgett

William L. Philpott

Earl A. Powers

William M. Reasonover

Frank Richesin

George A. Riden

Walter L. Rose

Paul W. Rucker

Robert E. Shell

Ancil U. Shepherd

Joseph E. Simpson

Robert L. Smith

Wince L. Solsbee

Odis C. Stanfill

James T. Sykes

Albert G. Taylor

Joseph W. Todd

James A. Tummins

James F. Turner Jr.

Ralph A. Wall

Jeff D. Watts

Everett B. West

Paul W. Williams

James G. Williamson

Dewey E. Womac

Vester M. Young

Walter D. Zimmerman

Navy

Lawrence M. Amburgey

Robert J. Atchley

Kenneth O. Burger

Malcolm R. Cobb

W. Elmer Greenwell

Kermit W. Hodges

Howard L. Hyde

James R. Lewis

Joseph G. Rowden

Paul S. Sims

William C. Sitzlar

Taylor K. Vaughn

Charles R. Ware

O. James Williams

Marine Corps

Dexter C. Arden

Harry L. Clayton

Paul O. Gunter

Eugene S. Helton Sr.

William S. Holder

Hershel P. McMillan

Hobert T. Price

Raymond F. Ray

Meigs County

Army/Army Air Corps

Raymond Brown

Lonzo E. Campbell

Willard F. Crisp

Charles B. Davis

Hubert R. Finney

Herman B. Gentry

Willard D. Grubb

William P. Jolly

Howard Kennett

Norman W. Lane

Willie C. Long

Raymond C. McKinney

James R. Patterson

J. Woodrow Powell

Jesse Price

George E. Rice

Carson L. Ricks

James Rogers Jr.

John H. Runyan Jr.

James O. Wilson

Navy

Earl R. Ford

Monroe County

Army/Army Air Corps

Shirley J. Allen

Warren H. Bailey

Matt C. Berry

William R. Bowers

James H. Breeden

Buster K. Brown

Joseph A. Brunner

Robert H. Bryson

John B. Burleson

Michael C. Callahan

Lee H. Cardin

Gilford R. Carson

Jack I. Clevenger

Donnie Cline

William E. Collis

Melvin L. Crain

Hubert W. Crowder

Fred O. Curtis

Archie A. Dalton

Robert L. Davis

Robert O. Dotson

Francis E. Dupes

Hugh D. Eller

Clyde J. Ellis

Glenn B. Frank

Carl B. Freeman

John W. Freeman

Virgil D. Freeman

Enos B. Gardner

Wesley R. Garren

Gola G. Gibby

James C. Gray

Maxwell O. Green

William F. Hanley

Gordon M. Harris

James R. Hawkins

Francis V. Henry

William B. Hicks

Denver Hollingshead

Jay M. Horowitz

Joe C. Howard

Oscar J. Huey

Melvin L. Ivens

Elmer O. Jones

James N. Jones

Samuel T. Jones

Willie J. King

Homer E. Kirkland

Milburn L. Long

Raymond C. Mason

Ralph A. McNabb

Robert C. Melton

Charles W. Morgan

William G. Noblitt

Theodore D. Norwood

Thomas E. Pearson

Kermit Petitt

Joe S. Phillips

Frederick K. Plyley

Claude Powell

Joseph H. Randolph

Jake Rose

Mack R. Rowan Jr.

Wallace S. Sayne

Luther R. Shope

Warren J. Sloan

Wray R. Sloan

Louis D. Smith

W. F. Starritt Jr.

Vernon F. Stewart

Luther Sutton

Arthur B. Tallent

Guy Tallent

Herbert W. Tennyson

Clinton W. Thomas

John E. Thomas

Reed Thompson

Luther L. True

Theodore L. Watson

Clyde Webb

Charles R. White

L. Arnold Wilkerson

Horace L. Wilkins

Labern Williams

Robert P. Wilson

James A. Winton

Arrants R. Wood

Charles E. Woods

Navy

Virgil Carringer

Marvin R. Jones

Harold W. Upton

Winston H. Watson

Lester M. Whaley

James C. Wiseman

Marine Corps

Woodrow Leonard

H. Richard McCaslin

Marion A. Shewmaker

Merchant Marines

William L. Kizer

Morgan County

Army/Army Air Corps

Carl A. Akins

Wilburn Bardill

Amos Boseley

William R. Brock Jr.

Walter D. Byrd

Edd Czarney

Benjamin B. Duncan

Bill Evans

Julian L. Evans

Walter J. Fairchild

Raymond A. Francis

Maryville R. Galloway

Charles O. Griffith

Albert E. Hall

Boyd Hall

Bruce Hamby

Fred R. Hampton

Ernest C. Hargis

Norman J. Hawn

Hubert C. Hunt

Kenneth R. Hurtt

Daniel L. Jacks

Horace Jackson

Covely Jones

William H. Kreis

Egbert R. LaRue

Kenneth E. LaRue

Eugene A. Laymance

Otho Liles

Walter G. Maden

Leslie L. Matheson

C. Eugene Mayton

Willie O. McCartt

Charles W. McDaniel

Robert H. McGill Jr.

David E. McPeters

Fredrick O. Melhorn Jr.

John F. Morgan

Leon D. Pemberton

George W. H. Pennington

Clay H. Phillips

Nelson Rich

Willis H. Russell

Clyde Seabolt

Stanley J. Snow

Roy E. Vittatoe

William R. Webb

Wilbur R. Welch

Milton Whaley

John E. Woods

Thomas Wormsley

Navy

George W. Baughman

Rex D. Boardman

Jeff L. Byrd Jr.

Marvin L. Cromwell

Arnold Morton

Charles E. Venable

Marine Corps

Edward R. Bunch Jr.

Carleton Russell

Polk County

Army/Army Air Corps

James T. Ailor

Eugene Anderson

W. T. Baxter

William H. Beaver

Robert L. Beavers

J. Wallace Boggs

Winston E. Brown

D. G. Campbell

Martin H. Campbell

Charles C. Carlton

Kenneth Casada

James W. Chancey

James H. Clonts

Charles W. Cole

Fred D. Coleman

Austin P. Dale

Jake E. Dale

Glenn O. Dalton

George W. Denman

Eugene Dockery

Frankie B. Ensley

Rassie L. Fannin

Christopher C. Farner

Reed J. Gaston

Roy E. Goode

Calvin A. Gray

Edsel N. Griffin

Raymond A. Hale

William G. Haren

Rupert E. Harper

Mayford L. Hedrick

William B. Holden

J. D. Jones

Dave B. Lawson

Robert H. Lawson

Joe E. Maxwell

Garland May

Gerald D. McGee

Joseph H. Miller

Claude T. Panter

Cleaston A. Patterson

Hoyt H. Payne

Deblanc Ramsey

Joseph A. Ramsey

Charles W. Runnion

Calvin W. Sisson

Luther C. Triplett

S. N. Waters

Floyd W. Woody

Navy

John W. Bailey

Max H. Cole

Harle H. Green

Nigal H. Marlette Jr.

Marine Corps

Frank O. Boggs

Harold W. Dailey

Byrd W. Everett

Millard C. Hood

John I. Kerns

Rhea County

Army/Army Air Corps

William M. Atkins

John C. Baker

James H. Bales

Arnold F. Blake

James Boles

Roy Boles

Ellis C. Byron Jr.

Jack E. Byron

David A. Clingan

Harry L. Cobble

William C. Cofer

Charles E. Colvin

Warren G. H. DeVault

Joe E. Dodson

Eugene Edington

Chester Edmondson

James F. Evans

Tillman L. Filyaw

James L. Galbraith

Johnny J. Gallagher

Earl Grasham

Russell F. Graham

James O. Hale

Coy Harris

James F. Heiskell

Claude D. Hickey

Haskell Hill

Ralph F. Hood

Alfred D. Kincannon

Harold S. Knight

John S. Leuty Jr.

Wallace C. Lloyd

Eugene McClendon

Bruce McClendon

Dallas T. McClure Jr.

Elzie McCuiston

George N. McCuiston

Lawrence Miller

William H. Miller

Otha D. Mincy

Carl E. Mize

Wallace F. Montgomery

Edward Oldham

Clyde M. Potter

Robert W. Reed

Jones Revis

Seaborn M. Roddy

James H. Runyan

F. A. Schlemmer

Leonard L. Sedman

John E. Sharp

Joe F. Shreve

James C. Smith

Raymond H. Snyder

Thomas D. Tankersley

Ralph C. Taylor

Isaac A. Thomas

Francis D. Villeneuve

Arnold E. Wilkey

Jessie J. Wilson

Navy

William H. Carney Jr.

Kenneth J. Sneed

Wallace F. Sneed

James U. Williams

Marine Corps

Oral G. Day

Gordon L. Griffith

D. Spence Kincanon

Roane County

Army/Army Air Corps

Sidney P. Arnold

Kenneth W. Bledsoe

Harlie J. D. Bodine Jr.

James M. Bradshaw

Homer H. Britton

Edward R. Butler

Price W. Carroll

Billie Carter

John M. Clack

Samuel P. Cole Jr.

Robert L. Collett

Thomas R. Collette

Samuel J. Colyer

Clarence A. Conant

Deles T. Cooper

Noel D. Copenhaver

James R. Daniels

James A. Davis

John T. Davis

Walter Davis

William F. Delaney

R. P. Delozier

Cornell Dillon

Wesley A. Easter

Charles W. Eaton

Earl H. Edwards

Charles E. Evans

Ralph L. Feezell

Clyde Forrester

John R. Francis

Clifford Franklin

Edd H. Franklin

William N. Fulks

George E. Gallaher

John E. Galyon

George F. Gibson

Ernest P. Goforth

William Goldston

Arthur L. Golliher

Creed I. Golliher

Casper W. Hinds

Walter W. Holland

Carl E. Human

Billie J. Jarnagin

Charles E. Jarnagin

William N. Kelsey

Herbert L. Kerley

Phillip C. Kindred

Thomas M. Ladd

Harry R. Lafond

Pete M. Lane

Jesse E. Lawhon

Joe C. Lively

Jack Marshall

Ernest E. McCoy

Joseph D. McKinney

Roy H. McPeters

James A. Millsaps

Homer L. Moneymaker

Eugene B. Moore

J. C. Moore John F. Murray

Carl Newby

Jewel Parks

Maurice B. Parrish

Ray G. Patterson

George D. Plemons

Isaac D. Privette

Bert Raby

Hugh P. Rains

R.L. Renfro

Mike Robinette

Tommie W. Rose

James W. Ryans Jr.

Edd Sanders

Robert C. Scandlyn

Hugh L. Shubert

Paul D. Shubert

Carson K. Simpson

Henry M. Simpson

Newton A. Sitzlar

John H. Smith

Charles W. Stout

Harry F. Stricklan

Albert Taylor

Elmer L. Thomas

George E. Thompson

Ralph L. Tindall

Paul S. Turner

Ted E. Vitatoe

John F. Walls

Curtis E. Whitson

Other C. Woolverton

Navy

John C. Brennan

Anderson F. Brown Jr.

Henry E. Bryant Jr.

Joe G. Campbell

George W. Chapman

William G. Christian

James D. Christmas Jr.

Floyd B. East

Hoyt H. Hamlett

Jesse J. Hill

Kindred B. Johnson

Charles F. Kelso

James A. Pierce

Joseph W. Plemons

Harold G. Ruffner

James D. Smith

Marine Corps

John K. Coffman

James R. Gamble

Hoyte B. Granstaff

Cyrel E. Miller

Scott County

Army/Army Air Corps

Augrie Adkins

Francis L. Allen

Lonus A. Ashburn

Ora J. Blaw

Jane M. Blevins

Ralph Blevins

Billie B. Carroll

Richard L. Chambers

Willie C. Clark

Fred Cotton

James Crabtree Jr.

Clinton E. Cross

Marlie Cross

Millard Cross

Floyd Daugherty

Ethan Davis

George M. Day

Kelsie O. Duncan

Vernon W. Duncan

Ray Dykes Jr.

Marion C. Ellis

Albert Epperson

Oliver R. Evans

T. Harry Evans

Hurstle L. Goad

Sam J. Goad

James F. Goins

Johnnie E. Gooch

Robert W. Hall

Houston Hamby

Tom C. Henderson

Claude V. Hensley

Dilmon Jeffers

Oliver Jeffers

Murry C. Laster Jr.

James A. Lawhorn

Junior Lawson

Eugene D. Lewallen

Hurst Lewallen

Warren H. Lewallen

Harold E. Lloyd

James M. Lovett Sr.

Archie D. Lowe

Colvy B. Madden

George C. Marcum

Homer S. Marcum

Mearl Massey

John F. Millsap

Howard P. Morris

Virgil L. Neal

Frank A. Neely

Burl Newport

George B. Newport

Hobert Owens

Ralphard Payne

Earl Phillips

James E. Phillips

David E. Rosser

Arthur Sexton

Woodrow W. Sharp

John R. Slaven

William S. Stanfill

Oscar Stanley

Audney Terry

James A. Terry

Theron C. Terry

Howard Thompson

Herman Tramell

Clarence B. West

John H. West

Ray West

Cordell Wilmoth

George Wilson

Mack H. Yancy

Dana T. York

Navy

Hollis F. Bell

Ralph W. Cook

Ben O. Lay

Kermit Robbins

William A. Sexton

Herbert M. Smith

Merchant Marines

Paul E. Foster

Sequatchie County

Army/Army Air Corps

Walter L. Allen

Thomas H. Camp

James Fultz

Paul W. Heard

Lloyd O. Hixson

Edwin W. Kilgore

James E. Lowery

John McCoy Patrick

Isaac D. Roberts

J. C. Swanger

Osbin Worley

Navy

Grady L. Davis

Deler D. Johnson

Thomas L. Merriman

Roy Owensby

Woodrow W. Von Rohr

Sevier County

Army/Army Air Corps

Woodrow W. Adams

Clarence E. Allen

Hugh H. Allen

Johnnie H. Bailey

Reece H. Baker

Marion A. Batson

Yandell Baxter

Robert C. Biggs

John C. Blazer

Carroll B. Bryan

John F. Carver

John R. Cate

James W. Caughron

Willard B. Caughron

Alfred C. Emert

Harold C. Fox

Talmadge Frazier

Andrew H. Graves

Roy G. Green

Clyde E. Helton

Frank V. Henry

Glenn H. Henry

Jessie R. Henry

Joe E. Henry

John R. Henry

Robert T. Hillard

Clell Huskey

Samuel T. Huskey

Troy E. Huskey

Lloyd E. Jenkins

Chester R. A. Keeler

Roy D. Kelley

George A. King

Raymond King

William E. Kirkland

Melvin Lane

Burnette Lewelling

Buford M. Loveday

Frank E. Manis

Joe L. McCarter

Richard F. McFalls

Hermitt McGaha

Roy V. Montgomery

James Murphy

Wayne L. Myers

Lyman Newman

Beecher B. Ogle

James E. Ogle

Robert C. Parton

Ralph C. Petty

Lones E. Proffitt

Bill Ramsey

Ernest Reagan

James N. Rector Jr.

Lon D. Robertson

Lloyd M. Robertson Jr.

Robert M. Robertson

Charles A. Rolen

Ralph S. Romines

William C. Rudd

Chester W. Shultz

James R. Shultz

Charlie E. Sise

Charles W. Sizemore

John R. Smelcer

William R. Smith

Winfred G. Smith

Fred W. Tarwater

Luther C. Thurman

Dott Trentham

Hubert R. Turner

Luther Ward

Amos H. Webb

Cleo Webb

A. D. Whaley

Hollen W. Whaley

Silas J. Whaley

Omide T. Williams

O. Lavator Williams

Ray E. Worth

Navy

James W. Bailey

Charlie L. Burnett

Carl H. Flynn

James C. Flynn

Ernest L. Howard

Creed C. McCarter

Carl A. Ogle

Walter H. Smith

Fred J. Spicer

Add Tritt

Marine Corps

Luther E. Caughron

Allen Cole

Sullivan County

Army/Army Air Corps

Clyde J. Adkins

Clyde M. Amos

Isaac R. Anderson

Lloyd G. Anderson

James E. Arnold

Clyde E. Ashworth

Claude J. Austin

John I. Baker

Charley H. Ball

Willard R. Ball

Armon B. Banner Jr.

William H. Barnes

Clyde R. Begley

Charles R. Benfield

George R. Bennett

James F. Bentley Jr.

Jim Biggerstaff

Audie H. Bishop

Hiram C. Bloomer

Lester C. Booher

Wayne H. Bowers

Darwin E. Bowman

Jack V. Boyd

Bill M. Bradley

Lewis Brown

Whitsel R. C. Brown

Harlan L. Bryan

Walter A. Buckles Jr.

James T. Campbell

Hubert A. Camper

George W. Carmack

Clyde Carroll

James E. Carroll

Harrison B. Carter

Jesse H. Church

Thomas J. Church

Henry C. Clark

Willie L. Clark

Victor W. Clees

Carl H. Collins

Arthur R. Combs Jr.

Joseph L. Combs Jr.

Bill G. Comerford

Earl Conkin

Earnest Conkin

Orville L. Cox

Leeroy Crawford

Roy A. Crawford

Sammie L. Crawford

Charlie L. Cross

Fred C. Cross

Herbert G. Cross

Lester G. Cross

Eugene Darter

William H. Davenport

Max W. Denton

Donald C. Devault

Dual F. Dishner

Thomas T. Dooley

Mack N. Droke

Ferd A. Dunn

Samuel M. Dykes

William E. Ellison

Paul A. Fansler

Paul B. Fields

Joe H. Fleming III

Charles T. Fletcher

Kenneth W. Foster

James E. Frye

Charles W. Fuller Jr.

John Furge

William A. S. Furlow

Howard P. Geisler

Robert B. Gentry

John B. Gilley

Cary L. Gray

William L. Griffin

Jasper C. Grills

H. L. Gutman

Ralph M. Hammond

Paul F. Harkleroad

Lloyd R. Harmon

Nev A. Hauk

Albert L. Hawkins

Stephen T. Haworth

Marvin H. Helbert

Joe F. Henard

Harry C. Hensley Jr.

Carl H. Hickman

Billie F. Hicks

Carl K. Hicks

William R. Hilton Jr.

Dave C. Hinkle

James H. Hodge

Sylvester J. Huffman

Beverly W. Izlar

Douglas E. Johnson

Robert J. Johnson Jr.

Samuel P. Jones

Walter E. Jones

Samuel J. Kyle

Earl C. Lane

Thomas A. Larimer

Alonzo Ledbetter

Joseph H. Lee

Ralph R. Lethco

Beecher J. Lewis

Milburn R. Light

Roy E. Light

Ernest E. Ligon

Hassell H. Martin

Delmar A. McCracken

Chambliss P. McDowell

Miles M. Mitchell

W. P. Mitchell Jr.

Andrew F. Moles Jr.

William D. Moody

James C. Moore

Thomas H. Morgan Jr.

George A. Morrell

Guy W. Morrison

Joseph D. Neal

John H. Neely

Rex C. Newman

Frank L. Nickels

Ralph H. Nunn

James M. Offield

Thurman H. Olinger

Glen S. Oliver

Robert H. Osborne

Elbridge W. Palmer

Thomas L. Peters

William B. Peters

Zackrie T. Peters

Carl E. Pettigrew

R. O. Phillips Jr.

Lewis G. Plummer

Samuel E. Poore

Walter H. Preston

Kemp G. Price

James W. Rader

James C. Rainey

Carlos Ringley

James E. Roe

Henry C. Rogers

Arthur L. Rutherford

John P. Senter

Edward J. Sheets

Robert S. Shoaf

Paul D. Slater

John R. Stahr

Howard P. Steadman

Oscar M. Stewart

Wayne S. Stewart

Charles J. Strong

Bruce O. Tester

William C. Thomas

George T. Tipton

James R. Todd

Doffice E. Trent

Haskell Turner

Ernest L. Vance

Charles W. Vicars

Hubert L. Wagner

Jackson A. Walker

Norman F. Walker

Robert T. Wallace

Samuel V. Walling

Kenneth F. Walsh

Floyd J. Wampler

Carl E. Weaver

Clarence Webb

Roy E. Wheeler

Wilbur C. White

Ben J. Widner

Clifton E. Williams

Ralph B. Wininger

Jack D. Yates

Navy

Charles G. Abell

Floyd H. Bolling

Charles D. Byrd

Victor E. Clasby

Donald E. Coffey

Marion D. Colvard

Bobby J. Cox

Howard F. Crawford

Warren H. Crim

Nealous M. Dalton

Arthur M. Denton

Nat Ferrell

Wray J. Franklin

John C. Gillenwater

Levi Guy Jr.

Francis E. Horne

Lewis W. Hughes

Claude E. Jarrett

Douglas E. Jones

Edmund B. Kneisel

Robert A. Koontz

Walter T. Malcolm Jr.

Carlus B. Moore

William E. Neil

Charles D. Norris

James J. Overbay

Robert S. Owens Jr.

Fred C. Parsons

Wilburt J. Vicars

Stuart H. Wallace

James K. Weaver

Fleet F. Willis

Marine Corps

Houston Chastain

Aaron H. Dempsey

Paul K. Duncan

Joseph I. Fleenor

James E. Gentry

Orville D. Kitzmiller

Jerrel L. Musick

Thomas B. Neal

Carl E. Patrick

Fred O. Russell

Joseph P. Smith

Warren G. Snapp

Joseph L. Vance

George B. Wampler Jr.

Unicoi County

Army/Army Air Corps

Robert Bailey

Alfred Banks

Charles B. Baxter

Bob Beam

Albert Bennett

Robert L. Bennett

William R. Buchanan

Walter R. Caton

Bernard C. Chapman

Gus Cousins

Charles W. Day

Charles E. Duncan

Mills Edmonds

Plem Edwards

Roy English

Kelly L. Epley Jr.

Paul E. Farmer

James H. Foster

William T. Gilbert

Dwight L. Guinn

Woodward Harris

Elmer C. Harvey

Luther E. Hensley

Orville F. Hensley

Howard W. Hurt

Howard Huskins

Bruce Johnson

Dwight L. Keever

William A. Ledford

Harley E. Lewis

Paul T. Loyd

Joseph D. Love

Robert E. Martin

Harley G. Masters

Ralph C. McIntosh

Wade H. McLain

Joseph P. McLaughlin

Johnie J. Meadows

Robert M. Moon

Rufus S. Moore Jr.

Lee R. Morgan

Russell Nichols

William F. Niemeyer

Ivan A. Osborne

Glen W. Pack

Millard F. Parsley Jr.

Clark Peterson

Lester L. Pulley

Walter L. Rice Jr.

Earl D. Ryburn

Simon P. Shelton

Clarence C. Stockton

James Strickland Jr.

Leonard W. Taylor

Carroll B. Tilson

Roy C. Tinker

Lattie Tipton

J. Vandergrift

Hugh L. Waldrop

Marvin L. Williams

Ralph Wilson

Clyde R. Wishon

Navy

Keith Adkins

Oscar J. Bennett

Curtis D. Clark

Finnie C. Clark

Hubert D. Copp

Dallas P. Edmonds

Fred B. Howell

Donald L. Keplinger

Danah R. McCurry

Claude R. McInturff

Thomas S. McInturff

Hugh P. Prince

Eugene H. Street

Jack M. Turner

Edward M. Vogel

Paul Williams

Fred D. Wilson

Marine Corps

Ralph Burgess

Union County

Army/Army Air Corps

Henry I. Brewer

Edwin B. Butcher

Glenn C. Fields

James L. Haynes

Fred Kiser

Joe R. Munsey

James W. Norris

Coster Peters

James R. Reagan

Herman E. Rogers

James D. Shiflet

Oaty L. Smith

Elmer O. Welch

Francis A. Williams

Harvey H. Wolard

Navy

Glen L. Bridges

Estle J. Graves

Leroy Shelby

Marine Corps

John H. Miller Jr.

Washington County

Army/Army Air Corps

Lyon E. Agee Jr.

James F. Allen

Fred W. Armstrong

Linnie Arrowood

Carroll W. Bailey

Robert A. Balle Jr.

John H. Barnett

Conrad C. Bitzer

John Boggs

Charles R. Boone

Herman R. Bouton

Jack Bowman

Cecil A. Branscom

John C. Bratton

Earl E. Brooks

Harry Broyles

Jacob S. Broyles

Bennie B. Burgess

Robert E. Burleson

Lester A. Butler

William T. Cannon Jr.

Charles B. Carey

Emmette B. Carter

James H. Christian

Charles W. Cloyd

Clarence C. Corpening Jr.

Earl G. Corzine

Joe M. Cox

Dewey E. Crowe

Henry R. Crowder

Jim M. Crumley

Edward M. Cutshall

Cecil H. Dale

Kenneth A. Dalton

William B. Davis

Richard S. Deakins

Argyl L. Depew

Fred T. Diggs

Oscar A. Dulaney Jr.

Paris L. Dulaney

Ralph L. Dunn

Glenn Edwards

Lawson Fair

Eugene H. Feathers

Buckley E. Frazier

Robert C. Garden

John R. Garland

John E. Greene

Maynard F. Greene

Frank A. Grindstaff

Robert P. Guinn

Weldon H. Hammitt

Lawrence A. Harrison

William H. Harrison Jr.

Gilbert L. Harrower

Frank W. Hartsell

Scott Herrin

William L. Hite

James C. Holtsinger

Claude Honeycutt

Lum Honeycutt

Claude L. Huffine

James L. Isenberg

Swayne C. Johnson

Wilber L. Johnson

James C. Joines

Ernest E. Jones

John C. Kelsey

John P. Keplinger

Carl R. Keys

James H. Kincade

Wiley G. King Jr.

Roger W. Kirkpatrick

William M. Kitchen

Lloyd R. Leonard

Christian Lequieu

Fred R. Lewis

John H. Lockner

Warren H. Mack

George W. Markland

Beryl L. Martin

Zebulon P. Martin

W. E. McCartt Jr.

James B. McKamey

Fred M. McPaul

Herman E. Milhorn

Elmer Miller

Paul J. Miller

Elwood P. Minnick

Glenn H. Mitchell

James W. Mullins

Robert G. Murr

Lucas M. Neas

Joseph W. Nichols

George D. Owens

Amos J. Parsons

Billy B. Payne

Hiawatha L.E. Perry

Ordway Perry

Howard L. Peterson

Henry Poore

Foy L. Price

David S. Renfro

Howard H. Rogers

John S. Rush

Parks W. Sams Jr.

Charles W. Saylor

Clyde G. Scalf

Fred G. Sheets

Alonzo E. Shelton

Walter A. Shephard

Kenneth B. Smallwood

Earl Smith

Vivian C. Speer

Billy South

Frank B. St. John

Charles E. Stansberry

Wastel W. Stevens

Robert Stills

Joseph A. Summers Jr.

Verley Tate

Clarence E. Taylor

Clifford H. Taylor

Fred Taylor

Glenn W. Tester

James E. Tester

James D. Tester

Robert D. Tester

Kenneth R. Thompson

Jesse D. Tilson

James M. Tipton

Roscoe D. Tomlinson

Walter R. Treadway

Niles Vaughn

Mack C. Whittemore

James H. Willens

Clifford A. Wishon

Harry A. Womack

Navy

Nelson F. Andrews

Miller W. Beals

William J. Brien

Carl E. Coplin

Richard E. Corum

Clyde W. Cox

Andrew C. Dills Jr.

James A. Dyer

Carl M. Ferguson

Edwin Hines

Neff L. Laws

Loren B. Owens

Allen K. Painter

Henry W. Patton

Charles P. Peters

Paul E. Saylor

Jim Taylor

William R. Weaver

Marine Corps

Howard T. Bawgus

Bernie T. Byrd Jr

Ray M. Johnson

William C. Runyon

Joseph H. Stewart

Worley M. Walters

John W. Wheelock

Merchant Marines

John E. Cole

Jones G. Hine

Anderson County

Army

Lewis Brogans

Walter R. Brummett

Albert Carter

Jack Hohman

Robert L. Jennings

Raymond L. Jones

William Killingsworth

James E. Lowery

Joe S. Mullins

Willard G. Palm

Grady D. Reese

Robert L. Rogers Jr.

Warren West

Gene Wiggins

Marine Corps

Clay Harness

Unknown

Myrel Phillips

Bledsoe County

Army

Andrew A. Ladd

Harold D. McMillon

Henry C. Pruitt

Alvin S. Rigsby

Marine Corps

Edward Stribling

Blount County

Air Force

Gene E. Lillard

Army

Clifford J. Boring

Ray F. Henry

Jack E. King

Daniel R. Lambert

William R. Stinnett

Columbus H. Thacker

Wiley J. Tipton

Wendell H. Walker

Navy

Fred H. Gossett

Marine Corps

James R. McNeilly

Charles D. Orr

Bradley County

Army

James L. Evans

William D. Johnson

Charles T. Lewis

Paul T. McCracken

Jack C. Manis

Arthur D. Roddy

Ralph F. Underwood

Roy L. Whaley

Navy

Calvin R. Johnson

Unknown

John M. Cofer

Campbell County

Air Force

Albert McNeeley

Army

Billy A. Arnold

Jerome J. Brooks

Oscar Filyaw

Raymond E. Hall

Gibson Loudin Jr.

Earnest Moser

Thomas Myers

Harley Norman

Donald G. Smith

Herbert Ward

Rubin B. Wilson

J. Leldon York

Navy

Dewey W. Lambdin

Marine Corps

Willie Partin

Carter County

Air Force

James R. Hollyfield

Army

Bernie B. Britton Jr.

Razor J. Campbell

Roscoe C. Campbell

John E. Carver

Mathew G. Cole

Ray M. Guess

Earl Lewis

Paul E. Little

Joe P. McKeehan

William C. Nidiffer

Billy B. Norris

Raymond Pierce

Joe D. Simerly

Grady Stanley

Robert M. Trivett

Noah H. Tyree Jr.

William E. Wilson

Claiborne County

Army

Foster L. Alston

Paul T. Bunch

Dean R. McNew

Aaron Morgan

General H. Partin

Earl E. Seals

General J. Wilson

Marine Corps

Alfred J. Trovillo

Cocke County

Army

Harold J. Carr

Y. J. Crum

Isaac D. Ford

William E. Goodrum

Arthur Grooms Jr.

Rome H. Hance

Frank Moore

Jesse E. Sprouse

Navy

John D. Carmicheal

Marine Corps

John D. Williams

Cumberland County

Air Force

Winfred D. Morgan

Army

Bobby G. Anderson

Lincoln Elmore

Joe L. Ford

Carson L. Parsons Jr.

Homer Proffitt

Fentress County

Army

Leonard J. Dishman

Stanley R. Lowe

Jack D. Parker

Robert L. Sheppard

James B. Upchurch

Herbert C. Whited

John L. Young

Marine Corps

Hershel B. Gooding

Grainger County

Army

George G. Booker

Delmas G. Hayes

James O. Joyce Jr.

Glenn V. Roach

Greene County

Army

George G. Campbell

Hugh L. Cannon

Samuel H. Couch

Ward A. Dobson

Gilbert H. Fortner

James M. Gaby Jr.

Kendrick Hampton

Charles M. Keith

Tommy R. Kelley

Brownlow McIntosh Jr.

Fredrick E. Stone

Ira L. Vaughn

Delmar R. Ward

William E. Wilson

Hamblen County

Air Force

George W. Higgins

Army

James A. Blair

Robert C. Estes

William E. Goan

James B. Honeycutt

Ralph E. Lowe

Porter W. Taylor

John F. Wright

Hamilton County

Air Force

John M. Corbett

William R. Kimbro

James W. Lunsford

Earl W. Radlein Jr.

Beverly A. Swingle

Army

Hugh R. Arendale

John H. Bond

John E. Branch

Lewis G. Brickell

Alvin B. Campbell

Robert X. Carter

Thomas V. Craze

August B. Cross Jr.

Richard B. Dickson

George Dorman

Willie J. Fagain

Troy L. Gentry

Samuel F. Gill Jr.

Clifford Gothard

Rudolph Harris

James L. Hawkins

Homer Hickman

Floyd L. Hodge

James L. Howard

Harold S. Jackson

Harold Jarmon

Clifford L. Jenkins

Sam Jones Army

James W. Keith

James L. Tabor

Willie E. Thomas

Harold V. Thornhill

Joseph T. Tocco

George W.T. Torbett

James N. Twitty

Roy S. Underwood

James O. Varnell Jr.

Glenn W. Vaughn

James R. Richmond

Billy J. Ridge

Hillard Rutherford

Frederick Shadden

Carl G. Shannon

Alton E. Shirley

Wallace R. Lusk

Horace M. Maner

Charles L. Martin

George H. Matthews

James L. Menatola

Claude F. Moore Jr.

Frank Moore Jr.

John J. Morrow

Ray T. Pevehouse

George Pickett Jr.

Thomas E. Privett

William C. Lazenby

Harold Lewis

Wallace R. Lovelady

Marine Corps

Paul T. Baker

Denver I. Chambliss

Paul N. DeVries

Richard W. Durham

Charles Foster

William R. Frazier

William K. Garmany

Reginald V. Johnson

Virgil E.Stephenson

Edward A. Williams

Lee R. Hyche

Hancock County

Army

J. L. Mathis

Hawkins County

Air Force

William C. Click

Army

Hugh H. Bailey

James E. Begley

James B. Creech

James R. Davis

John N. Freeman

Richard J. Rimer

Henry F. West

Dennis W. Yankee

Marine Corps

W. Julian Grigsby Jr.

Roy L. Fisher

Jefferson County

Air Force

Allan S. Bettis

James A. Hall

Army

Dennis Brock

Jack A. Horner

Burnett H. Ingram

R. Stanley Rines

Bobby G. Walker

Johnson County

Army

Avery G. Bishop

Doran L. Canter

Vestal R. Cowan

Lyndburg Dickens

George W. Dunn Jr.

James D. Gambill

James D. Gentry

Ray Gentry

Eulis G. Grace

Tommy J. Johnson

Billy C. Mosier

Charles E. Osborne

Floyd A. Snyder Jr.

Harry L. Wilson

Marine Corps

Robert F. Robbins

Knox County

Air Force

James M. Bellows Jr.

William R. Briscoe Jr.

Army

Jack K. Amyx

Frederick B. Bean

Charles P. Beeler

Hugh H. Brewer

Robert M. Buckner

Billie R. Burkhart

Lloyd R. Cabe

Luther E. Carr

Bruce W. Clevenger

Edward E. Collins

Estle L. Collins

Homer R. Costner

Carl E. Deford

Bill B. Gass

Joe P. Gibbs

Martin L. Goins

George W. Hall

William B. Hatton

Isham C. Hewgley Jr.

James C. Hibben

Matthew Hunnicutt

Herbert K. Idol

William C. Jenkins

Arthur O. Johnson

Ernest M. Kelly

Lee O. Kerr

David C. Knight

Jack D. Lanier

Arvil Lemons

Vaun A. Loveday

Donald E. McMurray

Ralph A. McPherson

Harry L. Miller

Walter B. Mills

John L. Naylor

Charles L. Nix

Charles B. Owens

Ernest G. Parker

Clyde M. Pinkston

David V. Radcliffe

Donald R. Rader

Paul R. Reed

Bobby L. Riggs

James D. Rogers

Raymond L. Smith

William R. Taylor

Donald C. Vaughn

William Vermillion

Robert J. Vinyard

Arthur T. Waldrop

Johnnie T. Warren

Glen L. Watson

Edward T. Weaver

Charles E. Wilhite

George H. Williams

Sam D. Williams

Emerson J. Wright

Marine Corps

Wilburn D. Buckner

Jack S. Davis

Jackie D. Doyle

Reuben Leonard

Lawrence E. Lett

Sam Q. Miller

Albert C. Owen

Walter L. Seivers Jr.

J.B. Poland

John E. Trotter

Navy

Lester P. Thurman

Loudon County

Army

Robert R. Heaton

Jack Moore

Roy L. Munsey

Zeb W. Vance Jr.

Henry L. Watson

Marine Corps

Joe W. Malone Jr.

Marion County

Air Force

Hugh A. Griffith Jr.

Army

Dewitt Campbell Jr.

Ray E. Duke, Medal of Honor recipient

Lotchie Jones Jr.

Charles L. Lansdell

Gilbert L. McCurry

James E. Rogers Jr.

James W. Stephens

William M. Stephens

James W. Stewart

James W. Talley

James H. Tanner

Marine Corps

James L. Allison

McMinn County

Air Force

Jack M. Brock

Army

Starl L. Banks

Tommy Buckner

David H. Grisham

James H. Hyde

Grover G. Jenkins

Caleb Johnkins Jr.

James J. Kirkland

James T. Prueitt

Thomas L. Sisson

James E. Stephenson

Marine Corps

Richard E. Harris

Meigs County

Army

David C. Gordon

William E. Scott

Monroe County

Air Force

Wesley E. Tallent

Johnny S. Teague

Army

Avery E. Burnett

Robert A. Green

Parrion R. Harris

Chester S. Hicks

William R. Sloan

Walter B. Smith

Ross M. Walker

Navy

James H. Raby

Tubby B. Watson

Allen L. Wright

Morgan County

Army

Charles Ashley

Reuben W. Freytag

Walter C. Haag

Dean B. Johnson

Raymond C. Lamance

George C. Walls

Lester J. Ward

Marine Corps

Frank Watson

Polk County

Army

Doyle R. Brown

Ruff G. Queen

Ray C. Underwood

Rhea County

Army

Charles T. Shipley

Raymond Brooks

Roane County

Air Force

Wilburn C. Snow

Army

James E. Altum

Hearl E. Bullens

Luther B. Dannel

David L. Ferguson

Lester A. Kindred

Thomas H. Mullins

Boyd Rucker

John E. Rummel

Arnold G. Smith

Ralph A. Thompson

Paul L. Wright

Marine Corps

E. Jack Witt

Navy

John A. Collett

Scott County

Army

Charles Corder Jr.

Bailey Keeton Jr.

Roy W. Matthews

Willis Watters

Marine Corps

Roy E. Cross

Sequatchie County

Army

Arthur W. Allen

Sevier County

Army

George E. Barnes

Norman E. Flynn

Elmer E. Lewellyn

John R. Seagle

Marine Corps

Lee R. Cole

Sullivan County

Air Force

Verlin F. Todd

George H. Wyman

Army

Arlie P. Barrett

Huville E. Bear

Paul A. Benton

Lawrence E. Carrier

George W. Copas

Marshall L. Cox

Howard M. Cross

Richard C. Davidson

John L. Dutra

George D. Elkins

Ralph E. Garrett

George C. Hagie

Marshall L. Harrison

Sam C. Harris Jr.

Wesley C. Lawson

Herman Manis

Eugene P. Miller

John C. Myers

Charles M. Overbay

Jacob K. Overbay

Fostine R. Rutledge Jr.

J. D. Thompson

Richard L. Turner

James W. White

Marine Corps

John D. Bowyer

Navy

Joseph D. Witherspoon

Unicoi County

Army

Lewis R. Callahan

Vernon C. Hardin

Charles W. Hopson

Cecil Poore

Air Force

Albert C. May

Union County

Army

Roy E. Roe

Stiner Wright

Washington County

Air Force

Medon A. Bitzer

Billy G. Elliott

J. Ray Greenway Jr.

Robert B. Parker

George E. Sims

Charles E. West

William E. Williams

Army

Robert E. Adams

Odell Busler

Frank L. Deaderick

Dallas Honeycutt

Dayton F. Isley

George E. Johnston

Ralph G. Jones

Rayger G. Roberts

James F. Sadler

Bobby L. Truelove

Alfred Whitson

Marine Corps

John D. Hicks

Powell H. McElhenney

Navy

Nathan E. Jackson

Charles H. McGee

Anderson County

Air Force

Luther E. Davis

Gary A. Glandon

John T. Welshan

Army

Samuel E. Asher

Michael R. Baker

Gerald W. Davidson

John T. Davis

Kenneth J. Davis

Gary L. Edwards

Dallas E. Green

Gomer D. Hoskins Jr.

Benjamin Lee IV

John H. Pate Jr.

Billy J. Patterson

Johnnie H. Patterson

Hoyle Terry Jr.

Garry L. Weaver

Marine Corps

Jefferson T. Barnett Sr.

Joseph K. Bradley

Edward D. Dison

William E. Haggard

Acie D. Hall

Ronald E. Hibbard

Phillip E. Minton

Fletcher Seeber Jr.

Gregory J. Weber

Bledsoe County

Army

Bobby D. Lewis

Billy F. Mooneyham

Arnold G. Oakes

Joseph A. Oreto

Blount County

Air Force

Gordon L. Wheeler

Army

Danny E. Blevins

Johnny L. Bryant

Walter T. Bryant

John H. Burgess Jr.

Donald C. Coulter

Donald L. Dotson

James L. Dunlap

Richard L. Dunlap

Dan G. Feezell

Wayne O. Gay

Thomas J. Grindstaff

Gordon A. Hawkins

William C. Hopper

Leonard H. Mantooth Jr.

Jack W. Miller

James L. Parker

Monte L. Payne

James A. Pettitt

Ervin Proctor

John D. Rhodes III

Johnny L. Roberts

James H. Roulette

F. Calvin Russell

Claude A. Williams

Wayne C. Williams

Marine Corps

Gerald E. Cunningham

Henry D. Custen

Earl A. Jenkins

Oscar R. Parrott

Robert L. Rogers

Larry G. Whitehead

Navy

John R. Cunningham

Leroy Poplin

Bradley County

Army

Larry A. Branam

James L. Daniel

Willford L. Dyer

Johnny Hickey

William L. Johnson

Denver A. Longwith Jr.

John R. Munger

James K. Parker

Dennis M. Poteet

Jimmy R. Wolfe

Campbell County

Army

Ronnie J. Daugherty

William D. Daugherty

Ernest Gibson

Lonnie L. Gibson

George G. Heatherly

Robert J. Huddleston

Marvin D. Lambdin

John E. Lay

Bill B. Long

Earnest L. Lowe

Reece L. Marple

Dickie W. Reagan

Claude D. Reid

Lonnie J. Robbins

Arlie Spencer Jr.

Daniel E. Walden

Marine Corps

James W. Hunley

Roger M. Lay



Unknown

Jerry E. Perkins

Carl L. Russell

Carter County

Air Force

Charles E. Fulton

Dale A. Johnson

Herbert A. Kehrli

Army

James M. Cornett

James D. Dugger Jr.

Billy J. Ellis

James C. Gilbert

William L. Greenwell

Freddie R. Guinn

Floyd S. Harmon

John P. Isaacs

Larry J. Lyons

James H. Markland

Gary D. Murray

Herman H. Payne

Elbert F. Price Jr.

Sam E. Stout

Clifford M. Taylor

Thomas C. Treadway

Roy H. Wilson

Allen L. Winters

Marine Corps

John P. Avery

Robert L. Shaffer

William J. Williams



Claiborne County

Air Force

Robert B. Johnson

Larry D. Love

Army

Leon E. Barnard

Thomas A. Barrett

Jesse L. Ellis

Charles M. Leonard

Karl W. Lawson

Don Smith

Ray Taylor

James W. Tuttle

Cocke County

Army

Carl Ealy

Len M. Jenkins

Daniel J. McMahan

Thomas H. Messer

Marine Corps

Charles R. Raines

Charles C. Roberts

Navy

Michael G. Gibbs

Cumberland County

Air Force

Beryl S. Blaylock

Elijah G. Tollett IV

Army

Joe D. Brown

Sean P. Dodson

Frederick A. Hassler

Jesse B. Hayes

Lynn C. Hayes

Nelson P. Henry

Johnny A. Lee

Theodore Taylor Jr.

Marine Corps

Allan L. Elmore

William H. Elmore Jr.

Jack L. Sutton

Moses C. Tabor

Troy T. Threet

Navy

Jerry B. Edmonds Jr.

Fentress County

Army

Bobby R. Brown

Jerry A. Campbell

David A. Crabtree

Larry T. Owens

Oswald C. South Jr.

William O. Vaughn

Marine Corps

Gasper A. Voiles

Navy

George R. Crabtree

Grainger County

Army

John L. Mattock

Macey L. Rucker

Greene County

Army

Robert L. Alexander

Charles H. Ayres

William Cutshaw

Donald J. Fillers

Philip R. Fink

Jimmy R. Harrison

Bobby E. Hunt

William F. Malone

Charles O. Neal

Harvey L. Proffitt Jr.

Frank T. Shelton

Harold C. Stills

Donnie J. Swatsell

Oliver N. Thompson

Marine Corps

James O. Jaynes

Ronald H. Justis

James D. Kelley

Robert Mason

Rae K. Rippetoe

Hamblen County

Army

Jon A. Allen

Jimmy D. Courtney

Arthur W. Glover

Steven J. Popkin

Bobby J. Quinn

William B. Reams Jr.

Roy E. Southerland

Chester W. Wilson

Marine Corps

G. Michael Couch

Chester A. Molley

Hamilton County

Air Force

Donald F. Casey

Carl S. Cross

Wayne E. Fullam

James T. Gray

Leslie E. Harris Jr.

Samuel L. James

C. Parks McCall

William T. McPhail

Arthur E. Norman

Lawrence B. Tatum

Robert D. Tucker

Army

Bruce E. Armstrong

Willard D. Arnold

Timothy H. Artman

James H. Bass Jr.

Wade L. Broome

Rondal L. Burns

William L. Byrd

Raymond G. Clark

Billy B. Day

Willie W. Dave Jr.

Ronald L. DeLong

Carl C. Devore

Billy R. Farrior

Calvin Fielder

Lonnie A. Floyd

Will L. D. Fowler

Harry B. Frank Jr.

Jessie J. Garth

Jimmy R. Griffin

Robert E. Guthrie

Robert E. L. Hamilton

Roy G. Harris Jr.

John W. Haynes

Harold C. Hedden Jr.

Manuel A. Hicks Jr.

Randall L. Hixson

Melvin T. Huffine

Danny L. Johnson

Emanuel Jones Jr.

Larry C. Jordan

James K. Keith III

Glenn H. Kelley

Virgil Kirkland Jr.

Thomas E. Layne Jr.

Larry D. Leamon

Marvin E. Lively

Rayfon Lofton

Freddie L. Long

Robert Looney

George W. Martin

William H. Martin

Thomas W. Matthews Jr.

Robert L. McArthur

Homer L. Medley

Raphnell J. Meroney

John M. Mizelle

Daniel E. Nelms

Walter W. Nunley Jr.

Howard P. Petty

Samuel H. Pierce Jr.

Robert E. Poe

John R. Prince

Donald I. Pringle

Joe D. Ramey

William D. Revis Sr.

John A. Rogers

Carlton Ross

Willie Shelton

Thomas F. Shipley

Joseph W. Short

Kenneth E. Shrum

Gordon R. Skyles

Charles E. Smith Jr.

Kenneth L. Stancil

Thomas A. Stephens

James D. Swindell

Charles J. Swint

Rudolph Swoope

Clifton Tanksley

Belinda S. Taylor

George D. Taylor

Tomas C. Tucker

Roger C. Vipond

James F. Watson

Lance D. Workman

Marine Corps

Jerry L. Bell

Billy J. Bennett

James A. Benton

Jefferson C. Chesnutt

A. Jackie Duckett

John P. Ellis

George A. Essary

James D. Finney

Augusto J. Garcia

Fred S. Lea

Robert T. McJunkin

George E. Naylor

Sammy G. Patterson

William L. Pemberton

William H. Pless

Franklin D. Ratliff

John D. Reynolds

Tommy L. Taylor

John A. Templeton

Haywood W. Tipsy Jr.

Thomas C. Tucker

Johnnie L. Vaught Jr.

John H. Walker Jr.

Ronnel L. Waugh

Davis T. Webster

Ronald L. Wright

Daryl M. Yokely

Navy

Nathan L. Ingle

S. Russell McGee III

James G. Nash

David G. Petty

John C. Pody III

Unknown

Laverne East

Hancock County

Army

James C. Helton

Larry L. Sexton

Hawkins County

Army

Thomas D. Bernard

Conley A. Bradshaw

Billy R. Courtney

Gale V. Crawford

Freddie D. Ford

Luther V. Gilreath

Elgie G. Hanna

Thomas A. Lawson

James P. Richards

Gary S. Rowlett

David P. Spears

Marine Corps

Don E. Alley

Roy M. Brooks

Gary M. Carter

Thomas G. Richmond

Jefferson County

Air Force

Ronald H. Knight

Army

Mack L. France Jr.

James R. Rainwater

John W. Watkins

Marine Corps

W. Larry Mott

James A. Russell III

Johnson County

Army

Tony L. Griffith

Ronald R. King

Michael P. Oliver

Dallas D. Robinson

Edsel W. Steagall

Marine Corps

Worley W. Hall

Donald T. Sluder

Knox County

Air Force

Michael R. Conner

Paul L. Foster

Wayne Moneymaker

Roy D. Prater

Frederick M. Rader III

Army

Leeverne R. Achoe

John B. Balitsaris

Larry W. Barnard

William B. Bishop II

William A. Blackburn

Larry G. Bradley

James A. Brady Sr.

Frederick P. Broyles

James E. Byrd Jr.

Warren D. Campbell

Benjamin V. Childress Jr.

George E. Clark Jr.

Jesse J. Coffey

Sterling E. Cox

James W. Dial

James M. Dickey

William W. Ford

Lennis C. Gentry

Thomas H. Goodman Jr.

Albert R. Hankins

Vernon L. Headrick

Leonard T. Higdon

Raymond L. Hill

Stephen J. Huskey

Lennis G. Jones Jr.

Thomas M. Kennedy

Robert H. Lane Jr.

Wayne T. Long

Paul E. Maples

Jimmy A. Marcum

David H. Marine

Robert L. McCarter

James R. McNish

C. Edward Merriman

John H. Morgan

Edward L. Neal

Robert D. Nelson

Donald E. Nipper

Jerry L. Noe

Bobby G. Oliver

Charles O. Reed

Wilbert Reed

Anderson N. Renshaw III

Allen H. Robertson

Victor R. Scheeler

William H. Scott

John D. Sexton

Donald A. Sherrod

Boyd W. Smith

Gary D. Smith

Jerry L. Smith

Jackie C. Walker

Gary F. Wallace

James H. Watson

Alvin E. Wiles

James S. Yoder

Marine Corps

Dan S. Allen

Bruce W. Blakely

Garland C. Bobbitt

Harold G. Curtis

Willie F. Dail Jr.

Michael D. Dawson

Billy J. Harrison

Ray A. Hayes

Sam R. Jones

Gerald E. King

Donald R. Lumley

James R. McLemore

Robert A. McLoughlin Jr.

Charles H. Pilkington Jr.

Robert L. Roebuck

John R. Ruggles III

Robert W. Saunders

James D. Travis Jr.

John W. Van Sant

Rodger A. Vandergriff

Thomas A. Varner Jr.

Jerry L. Weaver

David S. Whitman

Labon R. Williams

Charles W. Wooliver

Melvin R. Wright

Navy

Tommy E. Hill

Robert L. Lane

Thomas L. McCarter

James C. Newman Jr.

Roger M. Smelser

Loudon County

Air Force

James C. Krouse

Army

William E. Bridges Jr.

Benny C. Burns

Harvey C. Crabtree Jr.

Dennis T. Hayworth

Danny E. King

H. Allen Love

John E. McCarrell

Carl Parton

Mitchell W. Stout

James G. Suits

Marion F. Walden Jr.

John W. Wilson

Marine Corps

Larry E. Foster

John H. Simpson

Scott W. Thornburg

Larry D. Webb

Navy

Hubert Tuck Jr.

Unknown

Rickey M. Thomas

Marion County

Air Force

Edward R. Sitz

Army

Paul P. Cabe

Billy Dodson

Bobby G. Gamble

Billy J. Kennedy

Gary B. Kilgore

Dillard R. Layne

John D. Martin

Ronald D. Melton

Gary E. Perkins

Charles A. Raulston

Glen H. Rollins

Terry Welch

James K. Woodard

Marine Corps

Hugh S. Laster

Clifton Moses

McMinn County

Air Force

Millard L. Bledsoe

Army

Cluster L. Bearfield

Ronnie F. Branam

Jerome A. Browder Jr.

James D. Casteel

Hershel L. Gossett

Freddy Greene

Joseph V. Martin

Charles T. Owen

Joe A. Reed

Danny R. Roberts

Freddie M. Sherlin

Marine Corps

Joseph O. Cline III

Gerald T. Dobbs

Larry R. Harris

Edward G. Sharpe

Meigs County

Army

Billy R. Courtney

James T. Davis

Herbert D. Horner

Lee R. McElhaney

William A. Shelton

Monroe County

Army

Larry R. Arwood

Carey E. Best

James A. Borden

J. C. Davis

Steve J. Dockery

Freddy L. Gray

Ron J. Haynes

Thomas E. Latham

Harold E. Lee

James E. Self

Winston O. Smith

James C. Thomason

Clarence E. Watson

Tommy R. Wilson

Morgan County

Army

Rexie L. Armes

Clarence E. Barnes

David W. Holmes

Robert A. Lovelace

Donald R. Mathis

Herbert Roberts Jr.

Dennis W. Vaughn

John D. Ward Jr.

Polk County

Army

Leslie H. Cantrell

Wallace A. Kell

William A. Kimsey Jr.

Hubert A. Meredith

William D. Morrow

Jeppie J. Payne

Donald R. Robinson

Rhea County

Air Force

Roy L. Maynor

Army

Bill J. Johnson Army

Johnny L. Pelfrey Army

Randall E. Perry Army

James R. Potter Army

Marine Corps

Jackie K. Reed

David Smith

Roane County

Army

James E. Cunningham

Jerry R. Ferguson

Alvin F. Gunter

Everett W. Johnson Jr.

James W. Knight

Albert A. Ladd

Jerry A. McFalls

Don M. O’Shell

Richard L. Patterson

Estel D. Spakes

Ralph R. Springs Jr.

William O. Steed

David W. Stout

Bradley K. Watts

Marine Corps

David L. Bell

Charles D. Stringfield

Navy

Michael L. Ferguson

Billy W. McGhee

Scott County

Army

Ralph Byrd

William L. Coffey

Doyle Foster

Joe E. Griffith

Phillip E. Ireland

Tommie Keeton

Donald E. Madden

Marine Corps

James L. Chambers

Michael D. Terry

Denny L. Washam

James D. West

Sequatchie County

Army

Walter L. Clark Army

Gordon R. Skyles Army

Marine Corps

Dover L. Lockhart

Sevier County

Air Force

Eddie Manis

Army

Carroll D. Abbott

Dannie A. Carr

Randy R. Cogdill

Hobart E. Covington

Gary R. Fox

Alton L. Hornbuckle

Michael C. Vickery

Marine Corps

Thomas G. Gaines

Estel Huskey

Jerry McCarter

Navy

Harry G. Hodges

Sullivan County

Army

Jesse H. Archer

David W. Barnett

Karl A. Brown

Jasper D. Clardy

John W. Dingus Jr.

Donald F.Fletcher

David L. Hann

Michael E. Harr

Jimmy L. Henry

Herbert D. Horner

Lawrence J. Humphrey

Jimmy L. Jones

Kenneth E. Lockhart

George W. McReynolds

Roy W. Neal

William G. Poole III

Robert G. Price

James E. Reed

Fred L. Richardson

Dennis W. Smith

Carl C. Spangler

Robert B. Stafford

James L. Tarte

Stephen J. Torbett

Douglas B. Wade

David C. Williams

Garry L. Worley

Marine Corps

Adrian L. Allen

Charles H. Duty

William F. Dykes

Daniel L. Gregg

Chester S. Hughes

Charles M. McKinney

Joseph L. Meade

Willard F. Morelock

William J. Roberts

Randall D. Yeary

Navy

Jack E. Luntsford

Unicoi County

Army

Donald R. Cook

David L. Edney

Donald L. Grubb

Bobby G. Haynes

Doyle Holcomb

Douglas L. Jones

Johnny W. Ogle

Bobby J. Shelton

Eugene W. Wilson

Marine Corps

Richard W. Bannister

James J. Britt

Michael Tolley

Allen E. White

Union County

Army

Garry K. Cook

Donnie L. Damewood

Washington County

Air Force

James E. Bowman

Louis R. Taylor

Army

Harold G. Ayers

Nilon K. Bacon

Alvin K. Broyles Jr.

Daryl C. Culver

Gary A. Curtis

Larry G. Curtis

Danny M. Erwin

Charles J. Ford

Eugene D. Franklin

Charles H. Gobble

John A. Harlan

Arthur G. Hensley

Kenneth R. Hodge

Robert G. Hodges

James E. Hylmon

Cecil B. Jones Jr.

Ray M. K. Jones

Harold B. King

Floyd W. Lamb Jr.

Bennie E. McCorkle

Fulton B. Moore III

Billy J. Nave

Homer L. Pease

Michael D. Riddle

Allen T. Rogers Jr.

Hobert T. Rollins

Marvin Shell

Thomas D. Snyder

Harry R. Stewart

Eddie B. Story

Gary L. Tinker

Thomas W. Truelove

Gordon O. Walsh

Marine Corps

James D. Bowers

Kirby W. Bradford

Kenneth L. Hinnant

Arnold B. Jackson

Andrew M. Larson

James H. Ledford

Larry D. Milhorn

John E. West Jr.

Dorsey B. Williams

Harold W. Wilson

Earnest L. Witt

Hamblen County

Army

John B. Stephens

McMinn County

Army

James D. Tatum

Washington County

Air Force

James B. May II

Army

Daniel E. Graybeal

Anderson County

Army

Jason D. Hovater

Christopher M. Ward

Blount County

Army

Travis W. Nixon

Carter County

Army

Jefferson D. Davis

Cumberland County

Army

Alex Van Aalten

Greene County

Army

Rusty H. Christian

Hamilton County

Army

Patrick K. Durham Army

Johnson County

Army

Frederick Z. Greene

Knox County

Air Force

Frank D. Bryant Jr.

Tre F. Porfirio

Army

Jonathan M. Curtis

Patrick S. Fitzgibbon

Carlos M. Santos-Silva

T. Chance Young

Marine Corps

Kristopher D. Greer

McMinn County

Army

Nathan E. Lillard

Monroe County

Army

Robert K. Repkie

Marine Corps

Franklin N. Watson

Sevier County

Army

Zachary S. Salmon

Sullivan County

Army

Jason O.B. Hickman

Unicoi County

Air Force

Benjamin D. White

Anderson County

Army

James D. Connell Jr.

Stephen C. Kennedy

Daniel M. Morris

Blount County

Army

Willam M. Bennett

Marine Corps

Michael H. Ferschke Jr.

Bradley County

Army

James W. Price

David T. Weir

Carter County

Army

Stephen R. Maddies

Marine Corps

J. Trane McCloud

Campbell County

Army

Gregory B. Hicks

Alfred B. Siler

Claiborne County

Army

Terry W. Prater

Cumberland County

Marine Corps

Stephen F. Dearmon

Morgan W. Strader

Greene County

Army

Brandon M. Read

Hamilton County

Army

Travis F. Haslip

James D. Stewart

John M. Sullivan

Knox County

Army

Marcus R. Alford Sr.

Eric A. Fifer

Christopher T. Fox

G. Daniel Harrison

William A. Long

Michael L. McNulty

Michael J. Rodriguez

Luke C. Williams

Navy

Daniel K. Leonard

Christopher E. Watts

Loudon County

Marine Corps

William C. Koprince Jr.

Monroe County

Army

Ryan E. Haupt

Joseph D. Hunt

Scott County

Marine Corps

Rusty L. Washam

Sevier County

Army

Victoir P. Lieurance

Paul W. Thomason III

Sullivan County

Army

Alexander S. Coulter

Robbie G. Light

Marine Corps

Michael R. Speer

Unicoi County

Army

Mark O. Edwards

Washington County

Army

David L. Potter

Blount County

Air Force

Michael S. Carpenter

Preston E. Presley

James W. Ridout III

Edward J. Schultz

Hamilton County

Marine Corps

David A. Wyatt

Navy

Randall S. Smith

Knox County

Air Force

Charles T. McMillan II

Army

H. Lenn Blevins

Robert E. Brannum

Daniel E. Cole

Glen M. Haynes

William S. Inklebarger

Benny C. Parker

Thomas J. Williams Jr.

Navy

Carter M. Dean

McMinn County

Army

Jerry L. Haney

Rhea County

Army

Richard H. Thurman